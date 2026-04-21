Identifican el gen que determina si las células del cáncer de mama formarán metástasis o permanecen dormidas

Saber qué células de un tumor formarán metástasis es uno de los grandes retos en oncología y puede cambiar la forma de abordar el tratamiento con los pacientes. Este estudio del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) publicado en la revista científica Nature Communications diferencia entre las células que tienen capacidad de dividirse e invadir otros órganos o, por el contrario, quedarse "dormidas".

El responsable es el gen Prrx1, que regula el equilibrio y es determinante en la capacidad de los tumores de formar metástasis. En palabras de Ángela Nieto, directora del estudio, "lo que hemos encontrado en este estudio es que hay un gen modulador de la capacidad que tienen los tumores de formar metástasis. Las metástasis son esos tumores secundarios en otros órganos que es la causa más importante de muerte por cáncer".

Cuando ese gen está en niveles bajos, estas células tienen la capacidad de dividirse y de formar metástasis. Sin embargo, cuando está en niveles muy altos, lo que ocurre es que se pueden diseminar, pero no tienen la capacidad de crecer en otros órganos y de formar metástasis.

Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer, cada año se diagnostican en nuestro país, más de treinta y seis mil nuevos casos de cáncer de mama, siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Gracias a la detección precoz, la investigación y las mejoras de las terapias la supervivencia a cinco años supera el 85%.

Conocer la capacidad metastásica es una rama de investigación superimportante en Oncología en la actualidad, entender las propiedades de las células de formar metástasis o quedarse dormidas. Y lo que han descubierto es que este gen es el que inclina la balanza. Aunque el estudio se ha hecho en cáncer de mama, Ángela Nieto señala que entienden que se trata de un concepto general que puede aplicarse también a otros tumores.

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