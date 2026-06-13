Noticias de hoy, sábado 13 de junio de 2026

Las declaraciones de Feijóo contra el Gobierno en la Romería del PP, la posible paz entre Irán y Estados Unidos y el golpe de la Guardia Civil al narcotráfico en el Estrecho, entre las noticias más importantes de esta jornada, sábado 13 de junio.

Alberto Núñez Feijóo en la Romería del PP: "Zapatero es la joya de la corona de Sánchez"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó su participación en la Romería de O Pino (A Coruña) para intensificar sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y defender la necesidad de un cambio político en España. Acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, denunció lo que considera un deterioro institucional y moral del Ejecutivo.

Durante su intervención, Feijóo acusó al Gobierno de favorecer a los territorios que apoyan políticamente al PSOE y de perjudicar a comunidades como Galicia. En este sentido, prometió impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica orientado exclusivamente a mejorar los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El dirigente popular también reclamó una regeneración institucional y vinculó al entorno socialista con diversas investigaciones judiciales. Entre ellas, mencionó los casos relacionados con personas cercanas al presidente del Gobierno, así como las polémicas que afectan a antiguos cargos del PSOE.

Además, extendió sus críticas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y cuestionó la gestión del Ejecutivo en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Finalmente, Feijóo sostuvo que la etapa política de Pedro Sánchez está próxima a concluir y reiteró su compromiso de impulsar cambios profundos si llega al Gobierno.

Pakistán anuncia un "texto definitivo" para un acuerdo de paz entre Irán y EEUU

Irán y Estados Unidos habrían alcanzado un borrador definitivo para un acuerdo de paz, según informó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. A través de sus redes sociales, señaló que ambas partes ya disponen de un texto consensuado y que Pakistán está colaborando en la preparación de los siguientes pasos del proceso.

El anuncio se produjo después de que el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmara que el entendimiento entre Teherán y Washington está muy próximo a concretarse. Según explicó, la firma podría realizarse en los próximos días y tendría lugar de forma digital.

Araqchi destacó que el acuerdo representa una oportunidad beneficiosa para Irán y pidió prudencia para evitar especulaciones que puedan afectar a las negociaciones.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, indicó que la firma podría celebrarse durante el fin de semana en Europa, mientras que Suiza se ofreció como posible sede del acto. Vance aseguró que el pacto podría contribuir a la estabilidad regional y favorecer una paz duradera.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró optimista respecto al resultado de las conversaciones y señaló que el acuerdo incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armamento nuclear.

La Guardia Civil intercepta 4,8 toneladas de hachís tras una operación conjunta en el Estrecho

Una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Gendarmería Real permitió frustrar un importante intento de tráfico de drogas en el Estrecho de Gibraltar. Como resultado, las autoridades recuperaron 121 fardos de hachís con un peso total cercano a las 4,8 toneladas.

La actuación comenzó tras detectar una lancha rápida que realizaba movimientos sospechosos en la zona. Los agentes desplegaron medios marítimos y aéreos para seguir su trayectoria e interceptarla.

Durante la persecución, los ocupantes de la embarcación arrojaron parte de la droga al mar para aligerar peso y tratar de escapar. Gracias al apoyo aéreo, se recuperaron inicialmente 32 fardos, equivalentes a cerca de 1.200 kilos de hachís.

Paralelamente, se estableció un dispositivo de vigilancia en la costa para evitar posibles desembarcos. La presión policial llevó a la embarcación a dirigirse hacia aguas próximas a Marruecos, donde entró en acción la cooperación entre ambos países.

Finalmente, la intervención coordinada cerró las vías de escape y obligó a los traficantes a abandonar el resto de la carga. Las fuerzas marroquíes recuperaron otros 89 fardos, sumando más de 3,5 toneladas de droga.

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