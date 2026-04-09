Investigan la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos que recibieron una dosis seis veces mayor de la pautada

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 ha iniciado diligencias previas por un presunto delito de homicidio por imprudencia tras la muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos que recibieron una dosis seis veces mayor de la pautada debido a un error en la preparación de un fármaco.

Desde la Fiscalía Provincial de Burgos se solicitó al juzgado la apertura de diligencias el pasado marzo, después de que tanto el Defensor del Paciente como dos afectados más, uno de los cuales se encuentra en la UCI, denunciaran una supuesta negligencia, lo que ocasionó que la propia Fiscalía abriera diligencias de investigación preprocesales.

El gerente del hospital, Carlos Cartón, ha explicado que se ha detectado en la ficha del fármaco un patrón que guía la preparación del medicamento y, en concreto, el número de la disolución del vial, que al parecer "no se hizo como debía haberse hecho". Cartón ha aseverado que el incidente ha sido un fallo humano en la concentración del fármaco, no de un problema de tratamiento. En total cinco pacientes afectados recibieron la misma preparación en días distintos.

Fuentes del hospital han afirmado que no existe peligro para otros pacientes que continúan sus tratamientos en el centro. Asimismo, han señalado que, además de llevar a cabo una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, se han revisado los protocolos de actuación con el fin de reducir al máximo la posibilidad de que se repitan negligencias similares. Estas mismas fuentes han descartado que el fallo esté relacionado con la implantación de un nuevo sistema informático o con una falta de personal en el hospital.

Por su parte, el gerente del hospital y otros responsables del centro han expresado su pesar por lo sucedido durante su comparecencia ante la prensa. También han transmitido sus condolencias a las familias, con las que aseguran haberse reunido en varias ocasiones y a las que han informado sobre las causas de lo ocurrido. Además, han puesto a su disposición los recursos del hospital y sus servicios jurídicos. Cartón ha añadido que la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León iniciará el procedimiento de responsabilidad patrimonial previsto para este tipo de casos.

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