Un voraz incendio calcina más de la mitad la flota de autobuses urbanos de Burgos

El humo sigue emanando del techo derruido de lo que hasta ayer era una cochera donde dormían los autobuses urbanos de Burgos. Ya no hay nada. Todo ha quedado reducido a hierros y escombros. Donde ahora sólo vemos esqueletos teñidos de ceniza, antes había 39 vehículos listos para dar servicio de transporte a los burgaleses. Son 39 de los 75 autobuses que completan la flota municipal.

El fuego se originaba pasadas las dos de la de la madrugada y se extendía con gran rapidez por la cochera y el taller que también ha quedado inutilizado. Rápidamente, todos los efectivos disponibles del Parque de Bomberos de Burgos se desplazaban hasta allí. Ha sido una labor muy compleja, como reconoce el máximo responsable, Miguel Ángel Extremo.

Llamas de seis metros

“Cuando hemos llegado, nos hemos encontrado un incendio totalmente desarrollado, había llamas de más de seis y siete metros y la estructura ya estaba cediendo”, explica el jefe de Bomberos. Una vez que han verificado que no había nadie en el interior de la nave siniestrada, el esfuerzo se ha centrado en evitar la propagación del fuego hacia otras instalaciones. Las llamas quedaban extinguidas dos horas más tarde. De momento se desconocen las causas y la Policía Nacional ya ha comenzado a trabajar sobre el terreno recogiendo muestras y sobrevolando la zona con un dron.

“La única buena noticia que podemos dar hoy es que no hay que lamentar daños personales. Sólo hay un trabajador que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos por inhalación de humo pero está leve”, ha señalado la regidora.

Daños millonarios

Es difícil cuantificar los daños pero para la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, lo más importante es recuperar cuanto antes el servicio de transportes. “Nuestra labor fundamental hoy es tratar de encontrar autobuses. He hablado con los alcaldes de Valladolid, Santander y Madrid y vamos a ver si ellos tienen algún autobús que nos puedan prestar de manera provisional”, aclara.

Líneas suspendidas

El incendio ha obligado a suspender seis líneas de autobús pero el resto del servicio también se ha visto afectado con retrasos y cambios en las frecuencias. “No podemos dar el mismo servicio con 31 autobuses que son los que han podido salir hoy, que con 75. Pero vamos a seguir trabajando para que ningún barrio se quede sin autobús”, insiste Ayala. En las paradas de autobús, colas y comprensión. “Habrá que buscar alternativas al autobús”, señalaba un usuario. “Nos tocará ir andando, no queda otra”, señalaba otro ciudadano.