Homicidio imprudente o "fallo humano": a qué delitos se enfrentan los responsables del error del fármaco que causó dos muertes en Burgos

Los responsables del fallo en la elaboración de un fármaco oncológico en el Hospital Universitario de Burgos podrían enfrentarse a un delito de homicidio por imprudencia. Así lo ha señalado a EFE la asesoría jurídica del Defensor del Paciente en Castilla y León, después de que el error provocara la muerte de dos pacientes y que otros tres resultaran afectados por una sobredosis del medicamento.

El abogado Santiago Díez ha explicado que, aunque por el momento no existe una denuncia formal, una de las familias ya se ha puesto en contacto con el Defensor del Paciente para recibir asesoramiento. Ha afirmado que ante lo ocurrido, se puede interponer una denuncia penal, y ha añadido: "Creo que se puede calificar de imprudencia grave o muy grave en el ámbito profesional".

En el caso de los dos fallecidos, el delito sería homicidio por imprudencia, mientras que para los otros tres pacientes se podrían derivar delitos de lesiones graves o muy graves. Díez ha recordado que el proceso penal es independiente del civil y que, en una causa penal, la responsabilidad recae sobre las personas físicas implicadas, no sobre la institución sanitaria en su conjunto.

El Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) ha anunciado que asumirá de oficio las indemnizaciones a los afectados, pero el abogado insiste en que eso no elimina posibles responsabilidades penales. "En el pleito penal se va contra las personas físicas. El Sacyl no delinque en su conjunto, en un pleito penal es responsable civil subsidiario", ha recalcado.

Sobre las compensaciones económicas, Díez considera prematuro hablar de cantidades. Cada caso dependerá de las circunstancias personales y médicas de los afectados, y serán las aseguradoras las que afronten las indemnizaciones, ya que los profesionales cuentan con cobertura de responsabilidad civil.

Las familias buscan apoyo y explicaciones

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha criticado que la Junta pretenda centrar la respuesta en las indemnizaciones cuando, a su juicio, "el Código Penal es muy claro". También ha denunciado falta de transparencia, ya que el error se produjo el 18 de diciembre y, según sostiene, no se informó adecuadamente desde el primer momento.

Flores ha explicado que quieren recabar el testimonio de las familias para trasladarlo a la Fiscalía, con el objetivo de que tenga información directa sobre cómo se ha gestionado el caso. Según el Defensor del Paciente, los afectados no habrían sabido hasta fechas recientes que el número total de perjudicados ascendía a cinco. En paralelo, la Asociación Española Contra el Cáncer en Burgos ha puesto a disposición de las familias ayuda psicológica y jurídica.

Qué ocurrió en el hospital

El incidente se produjo en diciembre, cuando cinco pacientes oncológicos recibieron una dosis seis veces superior a la pautada de un medicamento. En una rueda de prensa, el gerente del hospital, Carlos Cartón, explicó que el fallo se debió a un error en la concentración del fármaco durante su preparación en el servicio de farmacia.

Según detalló, un número mal consignado en una ficha interna provocó que la dosis se multiplicara por seis. "No se hizo como se debería haber hecho", reconoció Cartón, quien insistió en que el error no estuvo en la prescripción médica, sino en la elaboración del vial.

Consecuencias médicas y revisión de protocolos

El 18 de diciembre varios pacientes comenzaron a presentar síntomas compatibles con una toxicidad excesiva. Dos de ellos, mayores de 60 años, acudieron a Urgencias. Uno falleció a las pocas horas y el segundo murió días después. Tras detectar el problema, el hospital revisó todo el proceso, desde la prescripción hasta la administración del medicamento, según explicó el jefe de Oncología, Enrique Lastra.

Los otros tres pacientes afectados fueron localizados y tratados. Uno ya ha sido dado de alta, otro permanece ingresado en planta y el tercero continúa en la UCI con pronóstico reservado.

El hospital ha reconocido oficialmente el error y lo ha asumido como propio, calificándolo de un hecho "inédito" en el centro. Sacyl ha respaldado esta versión y ha anunciado que se han reforzado los protocolos de seguridad, con una verificación adicional en farmacia y la revisión completa de todas las fichas de preparación de medicamentos, sin que se hayan detectado nuevos fallos.

