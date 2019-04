47 mujeres asesinadas por violencia de género en 2018: razones para seguir luchando por la igualdad

1- Jennifer Sofía Hernández Salas, de 46 años (Los Realejos, Tenerife)- El primer crimen de violencia machista del año se produjo el 20 de enero. Jennifer fue asesinada de dos puñaladas por su marido, Esteban Hernández Déniz, de 66, con el que había mantenido una relación durante 10 años. Estaban en trámites de separación y la víctima ya había presentado denuncia 11 días antes. Fue archivada tras ser catalogada de "riesgo bajo".

2- Celia R. A, 90 años ( Mazarambroz, Toledo)- La Policía Judicial de Toledo investiga "como un caso de violencia de género" su muerte por envenenamiento en una residencia de ancianos el 29 de enero. La mujer falleció después de que su marido, Haroldo G. L., de 91 años, le proporcionara presuntamente "alguna sustancia" que posteriormente también tomó él, según informó la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

3- María del Pilar Cabrerizo López, 57 años (Guadix, Granada)- El asesino, Antonio, de 72 años, acudió a la comisaría a denunciar su desaparición, aunque finalmente reconoció haberla asesinado golpeándola en la cabeza con un martillo y haber enterrado su cuerpo. María del Pilar tenía cuatro hijos. Estaba divorciada de su primera pareja. Según el Instituto Andaluz de la Mujer, no constan denuncias de maltrato contra su asesino confeso.

4- María Adela Fortes Molina , 44 años (La Viñuela, Málaga). El cuerpo de la víctima fue localizado en su domicilio con cerca de 30 heridas de arma blanca, el 12 de Febrero. La mujer había iniciado la relación con su presunto asesino hacía pocos meses. El hombre, José Manuel Olea Ternero, de 47 años tenía media docena de denuncias por presuntos malos tratos de dos parejas anteriores y existe una orden de protección en vigor respecto a una de ellas. No había denuncias por violencia machista entre la fallecida y su presunto asesino.

5- Paz Fernández, de 43 años (Navia, Asturias) . Paz, madre de dos hijos, fue asesinada, posiblemente el mismo día de su desaparición, el 13 de febrero, por varios golpes en la cabeza y el cuello "con un objeto romo", según la autopsia. Como presunto autor del crimen fue detenido Javier Ledo, el hombre con el que mantenía una relación y con el que había quedado cuando desapareció. La juez le atribuye homicidio o en su caso asesinato con agravante de género. El cadáver de Paz fue encontrado el 6 de marzo en el embalse de Arbón, a unos 12 kilómetros de Navia, donde se perdió su pista.

6- Dolores Vargas Silva, 41 años, Santa Cruz de Retamar (Toledo) Dolores fue presuntamente atropellada varias veces por su exmarido, Salustiano Amador Muñoz, de 39 años, que huyó y fue detenido el 2 de abril. El cadáver de la mujer se encontró en una cuneta de la A-5 en la provincia de Toledo. El arrestado presuntamente también intentó atropellar al cuñado de su expareja, que viajaba con ellos y con la hermana de la víctima. Los cuatro regresaban de una noche de fiesta, hubo una fuerte discusión y pidieron al conductor que parara, momento que aprovecharon los tres para tratar de huir. El hombre tiene numerosos antecedentes de malos tratos y palizas contra Dolores, con la que tenía tres hijos.

7- María del Carmen Ortega Segura, 48 años, (Albox, Almería) . La mujer había denunciado a su pareja , un lituano de 38 años, por violencia de género en 2016, pero fue absuelto por lo que no había ninguna orden de alejamiento en vigor ni ninguna otra medida de protección para la víctima. Después no hubo más denuncias, según el Instituto de la Mujer en Almería.

8- Patricia Zurita Pérez, 40 años (Blanes, Girona) Patricia, estaba en trámites de separación de su pareja Rolando Bolívar Acosta, de 41 y de nacionalidad boliviana como ella. El crimen se produjo en el domicilio familiar, en el que se encontraban sus tres hijos, de los que uno resultó herido. La mujer, según confirmó la autopsia, falleció después de recibir más de 20 puñaladas el 9 de Abril.

9- Doris Valenzuela , 39 años (Murcia) . El 112 recibió siete llamadas alertando del apuñalamiento de una mujer a manos de su marido. La mujer había acudido a las dependencias del Equipo Municipal de Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Murcia "orientada y acompañada por una profesional de Cruz Roja" para pedir información sobre el divorcio. Doris había llegado a España como refugiada desde Colombia, donde los paramilitares le habían matado a dos hijos pequeños. La policía nacional detuvo a su pareja de 46 años acusado de apuñalarla y asesinarla con un arma blanca.

10- María José B. J.(Vitoria). Dos mujeres de 69 y 43 años, madre e hija, fueron presuntamente asesinadas en un edificio de viviendas de Vitoria el 30 de abril por la expareja de la víctima más joven. El presunto autor del doble crimen, Javier R., de 46 años, que se atrincheró en el piso tras matar supuestamente a las dos mujeres y se lanzó al vacío desde una ventana del octavo piso tras provocar un incendio en el inmueble. Se salvó porque los bomberos colocaron un colchón. La pareja se había separado hacía seis meses y tenía dos hijos menores, de nueve y 11 años, que estaban en el colegio. La mujer no había presentado nunca una denuncia por violencia machista.

11- Silvia Plaza Martín, 34 años, (Burgos) . La policía detuvo a un hombre en Burgos como presunto autor del asesinato de su expareja, Silvia Plaza Martín, de 34 años, tras propinarle una brutal paliza de la madrugada en plena calle, en las inmediaciones de un bar en el barrio del Gamonal el 30 de abril. El subdelegado del Gobierno en Burgos calificó de "extrema" y "dura" la paliza. El presunto asesino, de 36 años y natural de Colombia, tenía una orden de alejamiento, después de que la víctima lo denunciara por varios episodios de malos tratos. "Mi hija puso tres denuncias contra ese monstruo", denunció el padre de la víctima.

12- Mar Contreras Chambó, 21 años (Las Gabias, Granada). Mar, de 21 años, recibió un disparo mortal de escopeta en la cara a manos de su novio, José Miguel Fernández, de 24, en un campo de tiro de Las Gabias el 10 de mayo. El presunto culpable se suicidó a continuación con la misma arma con la que había disparado a la joven. Siete días después del suceso, la Guardia Civil concluyó que la muerte de Mar no se había producido por un disparo accidental: es un asesinato machista. El homicida era habitual en el campo de tiro y contaba con licencia de armas. Aunque no existían denuncias ni antecedentes oficiales de malos tratos, los amigos y amigas más cercanas aseguran ahora que él la maltrataba física y psicológicamente, aunque no valoraron su importancia.

13- María Soledad Álvarez Rodríguez, de 49 años (Las Palmas de Gran Canaria). María Soledad fue acuchillada presuntamente por la espalda por su marido, Angel, de 64 años, el 8 de junio. El presunto asesino quiso suicidarse haciendo explotar con gas la vivienda, en la que residían junto a sus dos hijos de 12 y 14 años, que en ese momento estaban en el instituto. Fue hospitalizado con quemaduras graves, de segundo y tercer grado, en el 50% del cuerpo. No existe constancia de ninguna denuncia de la fallecida por malos tratos o amenazas.

14- Josefa Martínez Utrilla , 44 años (Guadahortuna, Granada) . Josefa murió tras recibir dos tiros de revólver a corta distancia a manos presuntamente de su expareja el 17 de junio. La Guardia Civil recibió un aviso telefónico y acudió hasta la casa de la víctima, donde la encontraron junto a la puerta en estado muy grave. Había recibido disparos en la cabeza y pecho y pasó varias horas en estado crítico. El presunto agresor, de 53 años, fue detenido en el acto. Acababan de separarse y tenían tres hijos. El hombre tiene antecedentes policiales por varios delitos, pero no consta ninguna denuncia previa por violencia de género.

15- Magdalena Moreira, 47 años ( O Porriño, Pontevedra). Un matrimonio fue localizado muerto por arma de fuego en una aldea de la localidad pontevedresa de O Porriño después de que uno de sus hijo llamara a emergencias. La pareja, un hombre de 50 años y su mujer Magdalena se encontraba en proceso de separación. El hombre la mató con una escopeta para la que tenía licencia —disparó tres veces, dos de ellos en la espalda y otro en la cabeza— y después se pegó un tiro en el pecho con la misma arma. Dejó una breve nota manuscrita en la que se despide de sus hijos, ambos veinteañeros, y les pide perdón por la decisión que había tomado.

16- Francisca de Jesús Pérez Ixcayau, 40 años (Badalona, Barcelona ). Francisca, fue estrangulada por su pareja, Fermín Coc, de 48, y nacionalidad guatemalteca. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya informó de que "no constan antecedentes judiciales por violencia entre la pareja".

17- Raquel Díez Pérez, 37 años (Zaragoza) Raquel tenía 37 años y fue estrangulada por su pareja, David P., de 39 años, que se entregó a la policía y confesó el crimen. Tenían una hija en común, de nueve años, que en ese momento estaba con su abuela. No consta ninguna denuncia de la mujer por violencia de género ni estaban en trámites de separación.

18- Marta Josefina Arzamendia, 47 años (Madrid). Marta Josefina fue encontrada muerta en su casa del distrito madrileño de Tetuán el 6 de julio. Su expareja, Noel Blanco, de 44 años y nacionalidad cubana, fue detenido.Le propinó, presuntamente, una brutal paliza, después la estranguló y para terminar la ahorcó con un cable. Tenía orden de alejamiento de la víctima y la había quebrantado en dos ocasiones. El hombre había dejado una carta manuscrita en la que asumía el asesinato.

19. Maribel Fuente Antuña, 84 años (Langreo, Asturias) . Asesinada por su marido, Luis Llaneza Llaneza, de 88, el 6 de julio. La mujer padecía Alzheimer. El hombre se tiró por la ventana tras degollar a su esposa con un cuchillo . El asesino dejó una nota en la vivienda manuscrita para disculparse con sus hijos. No existían denuncias por malos tratos.

20- Cristina Márin, 24 años (Lepe, Huelva). Fue encontrada muerta con varias heridas de arma blanca después de haber discutido con su expareja, L.D.V., de 33, según informaron los servicios de Emergencias. El presunto asesino se dio a la fuga pero fue detenido dos días después del crimen. La víctima lo había denunciado por malos tratos un mes antes y sobre él pesaba una orden de alejamiento. La mujer tenía dos hijas, de dos y tres años, con el supuesto asesino.

21- Ali I, 49 años (Collado Villalba, Madrid). Fue asesinada a golpes, el 8 de julio, por su marido, un hombre de 59 años y de nacionalidad rumana como ella. El asesinato se produjo sobre las 00.50 en una zona de chabolas tras un altercado. No había denuncias.

22- María Judite Martins Alves, 57 años ( A Coruña) .Un hombre de 54 años, Ramón S. G., fue detenido en A Coruña acusado de haber degollado con un cuchillo a su mujer. La policía activó desde un principio el protocolo de violencia de género, pero diversas circunstancias de la vida de la pareja, entre ellas la grave enfermedad que ella sufría, extendieron dudas entre los agentes sobre si se trataba o no de un crimen machista. Finalmente la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmó que es un "presunto asesinato de género". No constan denuncias de la mujer contra su marido por malos tratos. El juez decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del presunto asesino.

23- María Isabel A.L. (Astorga, León) . Un policía nacional retirado de 69 años, acabó la madrugada del 24 de julio, a tiros con la vida de su exmujer, María Isabel A.L., de 63, e hirió en un hombro a un vecino de 60, que intentó mediar y ayudar a la víctima.Tenían dos hijos en común y estaban en trámites de separación. No había orden de alejamiento.

24-Mari Paz Martínez, 78 años (Barcelona) . Su marido, José Julve, 82 la acuchilló presuntamente hasta matarla y después trató de suicidarse sin conseguirlo y fue detenido el 6 de agosto. Dio la voz de alarma un hijo de la pareja, que llamó a los Mossos para informar de que sus padres estaban heridos en el interior de su casa. Al llegar, los sanitarios de Emergencias se encontraron a la mujer ya muerta y al hombre, malherido y tumbado en el suelo de la vivienda. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señaló que no había antecedentes de violencia en la pareja.

25- Leyre González Justo, 21 años (Dúrcal, Granada) Un hombre de 38 años fue detenido tras matar supuestamente a puñaladas a Leyre. Tras asestarle múltiples puñaladas, el detenido, de origen marroquí, llevó a la víctima en coche hasta el centro de salud del pueblo. Al llegar, dejó el vehículo en la puerta del edificio y huyó. Personal del servicio sanitario encontró a la mujer, malherida y en parada cardiorrespiratoria, e intentó reanimarla, aunque no consiguieron salvarla. No constaban denuncias por violencia de género ni había ninguna orden de alejamiento. La pareja tenia una niña de dos años. El hombre fue enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

26- Ana Belén Varela Ordóñez, 50 años, (Cabana de Bergantiños, A Coruña) . J.G.P., de 56 años, asesinó presuntamente a su mujer, Ana Belén. Le descerrajó tres tiros por la espalda y delante de sus hijos, una joven de 23 y otro de 27 años, tras una discusión. Estaban en trámites de divorcio. La hija de la mujer asesinada escribió una carta abierta en redes sociales "Que ironía, las veces que te gritaba por lo mucho que fumabas, y al final el cáncer lo tenías en la cama y no en los pulmones".

27- Estela Izaguirre, 35 años (Barcelona). Los Mossos d’Esquadra detuvieron a Didier Calderón, de 27 años, acusado de matar con un arma blanca a su pareja tras una discusión en su piso del distrito de Nou Barris de Barcelona el 22 de agosto. Según la policía catalana, el crimen machista ocurrió sobre las cuatro de la madrugada. La mujer falleció ocho horas después en el hospital.

28- Ivanka Petrova, 60 años (Orihuela, Alicante) El presunto homicida, un hombre de 57 años y marido de la mujer asesinada, fue quien llamó a los servicios de emergencia cerca de las ocho de la mañana y quien acompañó a los efectivos sanitarios y de la Policía Nacional al lugar de los hechos, sin oponer resistencia, una zona rural del municipio alicantino. Una vez allí, los agentes comprobaron que la mujer ya estaba muerta, al parecer, estrangulada. No había denuncias por malos tratos.

29- N.B, 38 años (Huarte, Navarra) Un hombre de 41 años, A.B., fue detenido por la muerte de su mujer que podría haber sido víctima de malos tratos habituales, ya que el hombre tenía dos denuncias por maltrato. La madre del hombre le ayudó a limpiar la escena del crimen antes de llamar a emergencias. Ocurrió el 27 de agosto.

30- Lola, 68 años (Zaragoza) Un hombre de 67 años asesina a su mujer, una pediatra muy conocida en Zaragoza y que padecía Alzheimer ,y luego a su madre, M.M.G. de 92, en la vivienda de la anciana. El hombre dejó una nota y después se suicidó precipitándose al vacío. Es un caso en el que no existió violencia entre la pareja pero que se contempla como caso de violencia de género.

31- Eva B. F, 35 años (Borriol, Castellón) Sus familiares no tenían noticias de ella desde días antes. El 7 de septiembre, la guardia civil encontró su cadáver. El 24 de Noviembre fue detenido en Argentina a la pareja de Eva Bou como presunto autor de su asesinato. El hombre, con antecedentes por violencia machista y que estuvo en un cuerpo militar, estaba en busca y captura.

32- Yésica Menéndez Fernández, 29 años (La Caridad, Asturias) Un hombre de 51 años, Abdenego de Souza, asesinó a puñaladas a su pareja, Yésica Menéndez Fernández, y después se ahorcó. La pareja tenía dos hijos, de siete y cinco años, que fueron encontrados ilesos durmiendo en sus camas. No había denuncias por malos tratos, aunque algunos vecinos aseguran que las discusiones eran frecuentes. Fuentes municipales indicaron que el asesino sí tenía antecedentes por violencia de género en Brasil, su país de origen.

33- Joeh Esther López Rosario, 40 años (Madrid) . Su ex pareja la mató en la peluquería donde trabajaba en Villaverde el 10 de septiembre. La mujer tenía un niña de dos años que había dejado en su país. Se hizo una colecta entre bares dominicanos y se pudo repatriar su cadáver a República Dominicana.

34- Mujer de 71 años (Barcelona). Los Mossos d'Esquadra investigaron la muerte de un matrimonio de ancianos del barrio del Poble-sec de Barcelona como violencia de género. Los fallecidos son una mujer de 71 años y su marido de 81 años, ambos de nacionalidad española. La hipótesis es que el hombre mató presuntamente a la mujer, que presentaba golpes en la cabeza con un bate de béisbol, y luego se quitó la vida. El hombre fue hallado muerto en el sofá por una presunta ingesta de pastillas. No había denuncias previas por malos tratos.

35- María de los Ángeles E. J., 40 años, (Úbeda, Jaén). La mujer había presentado varias denuncias por maltrato contra su pareja, Manuel, un hombre de 51 años. Al parecer, la custodia por los dos hijos menores que tenían en común inició una discusión. La otra hija de la víctima, de una relación anterior, se mostraba desgarrada por lo ocurrido y declaraba que "cuando denunció no la creían".

36- Nuria Alonso Mesa , 49 años (Maracena, Granada) El presunto autor del crimen fue detenido en el propio lugar de los hechos. Ya no vivían juntos, estaban en trámites de divorcio. Tenían un hijo de 12 años y no constan denuncias por malos tratos.

37- Maguette Mbeugou, 25 años (Bilbao). Fue degollada por su marido B. N., de 38 años en presencia de sus dos hijas, de dos y cuatro años. Las dos niñas contaron a los agentes que pensaban que su "mamá estaba dormida". Al día siguiente se supo que una juez de violencia de género desestimó la orden de alejamiento solicitada por Mbeugou al entender que no cumplía el perfil de riesgo porque tenía previsto cambiar de domicilio para alejarse del hombre que acabó matándola .

38- Manoli C. S, 44 años (Torrox, Málaga). El cadáver presentaba varias heridas de arma blanca, estaba tendido en el suelo, boca abajo y encima de un charco de sangre. La Guardia Civil horas después en Vélez-Málaga al presunto autor del asesinato, Juan Antonio M. L, de 46 años. La víctima le había denunciado por presuntas amenazas y coacciones y un juzgado había dictado una orden de alejamiento de ella, aunque esa medida cautelar se había quebrantado porque ambos habían vuelto a convivir.Además, una pareja anterior tenía otra orden de alejamiento de ella.

39- Ana Giménez, 48 años (La Garrotxa, Girona). Antonio Jiménez, su marido, de 53 años la mató a tiros y además atropelló a una de sus hijas, que resultó herida grave. El presunto autor del crimen logró huir y la policía catalana localizó su cuerpo sin vida en Montagut (Girona). Durante muchos años, explican desde el entorno de la mujer, guardó “silencio” y tuvo “miedo”, pero dio el paso de denunciar a su marido y tenía una orden de alejamiento. Semanas antes, los Mossos y los Bomberos entraron en la casa familiar y requisaron 200 litros de gasolina. Antonio había amenazado con quemar la casa con su mujer y sus hijas dentro.

40- Aicha B (Almería). Dos días después del hallazgo del cuerpo, el 11 de octubre, de una mujer marroquí en un vertedero del municipio de Gádor (Almería), un hombre de 30 años y de origen mauritano denunció su desaparición ante la guardia civil. Fue detenido cuando pretendía salir de España. Presuntamente sería también el proxeneta, pareja sentimental y asesino de la víctima

41- María José Pallarés, 67 años (Montoro, Córdoba). Su marido, Gaspar Olmo Calero, de 70 años, acudió en la noche del viernes 19 de octubre al puesto de la Benemérita en Arganda del Rey, donde confesó haber asesinado a su esposa supuestamente de un golpe en la cabeza y arrojado su cuerpo en una zona pantanosa de Córdoba, entre los municipios de Montoro y Adamuz. La víctima había sido hallada con signos de violencia unas horas antes. Tenía puesta una bolsa en la cabeza y los pies atados. No había denuncias previas por malos tratos.

42 - Fátima, 36 años (Sevilla). Apuñalada en el rellano de su casa de varias puñalada. Fátima de origen árabe tenía dos hijos de 13 y 8 años. La policía detuvo a su ex pareja que tenía denuncias por malos tratos de otras cuatro mujeres diferentes, además tenía una orden de alejamiento contra otra chica de Córdoba.

43- Yolanda Jaén Gómez, 47 años (Pamplona) El 16 de octubre, Roberto Domínguez, de 47 años, prendió presuntamente fuego a su vivienda con Yolanda, dentro. Una semana después, el 23 de octubre, la mujer falleció por las graves heridas sufridas en el incendio, en el que resultaron heridas otras seis personas entre ellas, el marido de Yolanda. La mujer había denunciado al hombre, del que había tenido incluso una orden de alejamiento y llegó a cumplir condena. A su salida de la cárcel, volvieron a convivir.

44- Heidi Paz (Madrid). El 13 de agosto se encontró un torso de mujer en una maleta dentro de una nave industrial incendiada. El 15 de noviembre fue identificada como Heidi Paz, pareja de César Román conocido como el Rey del cachopo. El hombre fue detenido al día siguiente en Zaragoza, cuando trabajaba en un restaurante con identidad falsa.

45- Sacramento Roca , 36 años (Palma de Mallorca). Sacramento fue asesinada en en el aparcamiento de una tienda de muebles donde ella trabajaba. Su agresor: Rafael Pantoja, de 45 años y vigilante de seguridad. La acuchilló cinco veces en el pecho. Luego intentó fugarse pero fue retenido por varios testigos hasta que llegó la policía. Cinco días antes de morir asesinada, Sacramento le había denunciado por acoso tras aparecer varios carteles en los que se ofrecía sexo con su teléfono y encontrar pinchadas las ruedas de su coche.

46- Rokhaya D, 42 años (Monzón, Huesca). Su ex pareja la asesinó presuntamente en su casa en presencia de sus hijos de 4 y ocho años. El hombre, de origen senegalés como ella fue detenido. Sobre él pesó en 2013 una orden de alejamiento durante 2 meses .

47- Mujer de 57 años (Manresa, Barcelona) . Su cuerpo fue localizado en su casa. Estaba lleno de llagas e infecciones. Necesitaba cuidados pero su marido, de 63 años, la dejó morir lentamente, teniéndola durante semanas en una habitación sin luz. Ingresó en el Hospital San Joan de Déu de Manresa en estado muy grave. El hombre fue detenido y puesto en libertad provisional.