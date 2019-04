Echenique no hará huelga el 8-M: "Tengo mucho trabajo"

Pablo Echenique no hará huelga en solidaridad con las mujeres el 8 de marzo: "Yo no, las mujeres de nuestro partido sí". Y explica la razón: "Yo es que tengo mucho trabajo. Y si dejo de trabajar el día 8 pues alguna de las tareas importantes que tengo que hacer no llegarán a su fin en el tiempo previsto. Creo que asistiré a la manifestación, porque tengo mucha ilusión, no pude estar en la manifestación del año pasado... esto lo cuento en las reuniones de Podemos, pero ese día iba con la sonrisa pintada en la cara. Creo que lo que pasó el año pasado y va a volver a pasar este año es una buenísima noticia para nuestra democracia".

8 de marzo Día de la Mujer