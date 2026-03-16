Libertad como investigado para el concejal de Compromís de Altea acusado por presuntamente agredir a su pareja

Este domingo por la noche el concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea, Rafael Ramón Mompó, de Compromís fue detenido por, presuntamente, agredir a su pareja sentimental. Sobre el edil no constaban antecedentes por violencia machista a la víctima.

A través de un comunicado, el equipo de gobierno de esta localidad, formado por la coalición Compromís y PSOE, han querido "expresar con total claridad su condena firme y rotunda ante cualquier clase de violencia, especialmente a la que se ejerce en el ámbito de la pareja o contra las mujeres", remarcaban.

En dicho comunicado destacaban que de manera cautelar, "y mientras se esclarecen los hechos y se conoce información oficial, el alcalde ha decidido retirar las competencias delegadas a este concejal" y reiteraban su "máxima prudencia y respeto al proceso judicial".

Por su parte, tras conocerse este arresto, desde Compromís, también "se ha procedido a la suspensión cautelar de militancia y al inicio del expediente disciplinario correspondiente al implicado, de acuerdo con los mecanismos internos de la organización". Además, desde el partido han convocado la Comisión de Igualdad "para analizar qué medidas concretas hay que aplicar en este caso".

Desde el Partido Popular de Altea, partido de la oposición, han reclamado "coherencia política y que, al concejal, se le apliquen medias contundentes". Así lo exigía la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Altea, Rocío Gómez, quién exigía al alcalde y a la concejal de Igualdad de este consistorio que "apliquen las medidas que tantas veces Compromís y PSOE reclaman cuando hay casos similares".

"No se puede mirar para otro lado y se debe actuar con la misma firmeza que se exige cuando no son de su mismo color político, no consideramos suficiente la retirada cautelar de sus competencias", remarcaba Gómez y añadía "respetamos plenamente la presunción de inocencia, pero la responsabilidad judicial y la responsabilidad política son ámbitos distintos, y la ejemplaridad que se exige a un cargo público obliga a dar un paso atrás mientras se aclaran los hechos".

Libertad como investigado

La Plaza número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia (Alicante) ha acordado este mediodía libertad para Rafael Ramón Mompó, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Altea, que queda investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves, después de que la Guardia Civil lo detuviera este domingo por presunta violencia de género tras supuestamente haber agredido a su pareja sentimental.

Ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección y el Juzgado no la ha acordado por no considerar que se dieran los requisitos para ello. La víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia.

La Plaza ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm para su enjuiciamiento, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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