Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

El 9 de agosto de 2021, Virginia Giuffre presenta una demanda civil contra el príncipe Andrés de la Casa Windsor ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, acusando al duque de York de forzarla a mantener relaciones sexuales cuando era menor de edad. Los hechos imputados fueron expuestos por Giuffre, quien aseguró que el príncipe Andrés mantuvo hasta en tres ocasiones relaciones sexuales no consentidas con ella entre 2001 y 2002. Giuffre había sido víctima de la red de trata de menores tejida por Jeffrey Epstein, el multimillonario pedófilo que proporcionó a magnates y figuras de gran poder niñas para que abusaran sexualmente de ellas.

La posible implicación del príncipe era pública desde inicios de 2015, algo que desde la Casa de Windsor negaron en el momento en el que las alegaciones judiciales llegaron a la opinión pública. Con la denuncia formalizada, Andrés tendría que empezar a enfrentar ante la sociedad la consecuencia de sus decisiones.

Un 9 de agosto, pero de 1945, Estados Unidos lanza la bomba atómica “Fat Man” sobre la ciudad Nagasaki, la segunda explosión nuclear sobre territorio japonés. El artefacto generó una liberación energética equivalente a 21 kilotones de TNT, una potencia mayor a la registrada en Hiroshima tres días antes a causa de “Little Boy” (la primera bomba nuclear empleada en un conflicto).

Según los informes del Proyecto Manhattan, entre 35.000 y 40.000 personas perdieron la vida el día de la explosión. Las estimaciones oficiales de la ciudad de Nagasaki, en cambio, fijaron la cifra en 73.884 fallecidos directos, sin computar a aquellos ciudadanos que con el paso de los años morirían debido a las secuelas de la radiación ionizante. Este suceso precipitó el fin de la Segunda Guerra Mundial con la rendición incondicional de Japón días después.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de agosto?

1483.- Abre sus puertas la Capilla Sixtina en el Vaticano.

1830.- Luis Felipe de Orleans es proclamado Rey de los franceses.

1902.- Coronación de Eduardo VII como Rey de Inglaterra en la Abadía de Westminster de Londres.

1942.- Mahatma Gandhi es arrestado junto con otros dirigentes del Congreso Nacional Indio.

1950.- La Cámara de los Diputados belga aprueba la ley por la que se transfieren las prerrogativas reales del rey Leopoldo III a su hijo el príncipe Balduino.

1969.- Asesinato en Los Ángeles de la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses, y de cuatro personas más, por parte de la secta de Charles Mason.

1986.- Última actuación de Freddie Mercury con su grupo, Queen, en Knebworth Park, Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, y antes de su muerte en 1991.

1990.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la resolución que declara "ilegal, nula y sin efecto" la anexión de Kuwait por Irak.

1995.- La Policía detiene en Palma de Mallorca a tres presuntos miembros de ETA que planeaban atentar contra el Rey.

2002.- Se entierran en Sudáfrica los restos repatriados de Sara Baartman (fallecida en 1815) una bosquimana que fue llevada a Francia como "curiosidad de circo", y cuyos restos acabaron en el Museo del Hombre de París.

2024.- España se proclama campeona olímpica de fútbol por segunda vez en la historia después de Barcelona 92, tras ganar a Francia, organizadora de los Juegos.

¿Quién nació el 9 de agosto?

1880.- Ramón Pérez de Ayala, escritor y académico español.

1928.- Alberto Schommer, fotógrafo español.

1930.- Carmen Balcells, editora española.

1939.- Romano Prodi, político italiano.

1957.- Melanie Griffith, actriz norteamericana.

1963.- Whitney Houston, cantante estadounidense.

1976.- Audrey Tautou, actriz francesa.

¿Quién murió el 9 de agosto?

1975.- Dimitri Shostakovich, compositor ruso.

1976.- José Lezama Lima, escritor cubano.

2008.- Mahmud Darwish, poeta palestino.

2016.- Gerald Cavendish Grosvenor, sexto Duque de Westminster.

2021.- Sergei Kovaliov, disidente soviético y defensor de los derechos humanos.

2023.- Robbie Robertson, guitarrista y compositor estadounidense de The Band.

2024.- Keiichi Tanaami, diseñador gráfico japonés.

¿Qué se celebra el 9 de agosto?

Hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Horóscopo del 9 de agosto

Los nacidos el 9 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 9 de agosto

Hoy, 9 de agosto, se celebra santa Teresa Benedicta de la Cruz.