Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Efemérides

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 9 de agosto de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: Virgina Giuffre denuncia al príncipe Andrés por violación

Publicidad

Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
Publicado:

El 9 de agosto de 2021, Virginia Giuffre presenta una demanda civil contra el príncipe Andrés de la Casa Windsor ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, acusando al duque de York de forzarla a mantener relaciones sexuales cuando era menor de edad. Los hechos imputados fueron expuestos por Giuffre, quien aseguró que el príncipe Andrés mantuvo hasta en tres ocasiones relaciones sexuales no consentidas con ella entre 2001 y 2002. Giuffre había sido víctima de la red de trata de menores tejida por Jeffrey Epstein, el multimillonario pedófilo que proporcionó a magnates y figuras de gran poder niñas para que abusaran sexualmente de ellas.

La posible implicación del príncipe era pública desde inicios de 2015, algo que desde la Casa de Windsor negaron en el momento en el que las alegaciones judiciales llegaron a la opinión pública. Con la denuncia formalizada, Andrés tendría que empezar a enfrentar ante la sociedad la consecuencia de sus decisiones.

Un 9 de agosto, pero de 1945, Estados Unidos lanza la bomba atómica “Fat Man” sobre la ciudad Nagasaki, la segunda explosión nuclear sobre territorio japonés. El artefacto generó una liberación energética equivalente a 21 kilotones de TNT, una potencia mayor a la registrada en Hiroshima tres días antes a causa de “Little Boy” (la primera bomba nuclear empleada en un conflicto).

Según los informes del Proyecto Manhattan, entre 35.000 y 40.000 personas perdieron la vida el día de la explosión. Las estimaciones oficiales de la ciudad de Nagasaki, en cambio, fijaron la cifra en 73.884 fallecidos directos, sin computar a aquellos ciudadanos que con el paso de los años morirían debido a las secuelas de la radiación ionizante. Este suceso precipitó el fin de la Segunda Guerra Mundial con la rendición incondicional de Japón días después.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de agosto?

1483.- Abre sus puertas la Capilla Sixtina en el Vaticano.

1830.- Luis Felipe de Orleans es proclamado Rey de los franceses.

1902.- Coronación de Eduardo VII como Rey de Inglaterra en la Abadía de Westminster de Londres.

1942.- Mahatma Gandhi es arrestado junto con otros dirigentes del Congreso Nacional Indio.

1950.- La Cámara de los Diputados belga aprueba la ley por la que se transfieren las prerrogativas reales del rey Leopoldo III a su hijo el príncipe Balduino.

1969.- Asesinato en Los Ángeles de la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses, y de cuatro personas más, por parte de la secta de Charles Mason.

1986.- Última actuación de Freddie Mercury con su grupo, Queen, en Knebworth Park, Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, y antes de su muerte en 1991.

1990.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la resolución que declara "ilegal, nula y sin efecto" la anexión de Kuwait por Irak.

1995.- La Policía detiene en Palma de Mallorca a tres presuntos miembros de ETA que planeaban atentar contra el Rey.

2002.- Se entierran en Sudáfrica los restos repatriados de Sara Baartman (fallecida en 1815) una bosquimana que fue llevada a Francia como "curiosidad de circo", y cuyos restos acabaron en el Museo del Hombre de París.

2024.- España se proclama campeona olímpica de fútbol por segunda vez en la historia después de Barcelona 92, tras ganar a Francia, organizadora de los Juegos.

¿Quién nació el 9 de agosto?

1880.- Ramón Pérez de Ayala, escritor y académico español.

1928.- Alberto Schommer, fotógrafo español.

1930.- Carmen Balcells, editora española.

1939.- Romano Prodi, político italiano.

1957.- Melanie Griffith, actriz norteamericana.

1963.- Whitney Houston, cantante estadounidense.

1976.- Audrey Tautou, actriz francesa.

¿Quién murió el 9 de agosto?

1975.- Dimitri Shostakovich, compositor ruso.

1976.- José Lezama Lima, escritor cubano.

2008.- Mahmud Darwish, poeta palestino.

2016.- Gerald Cavendish Grosvenor, sexto Duque de Westminster.

2021.- Sergei Kovaliov, disidente soviético y defensor de los derechos humanos.

2023.- Robbie Robertson, guitarrista y compositor estadounidense de The Band.

2024.- Keiichi Tanaami, diseñador gráfico japonés.

¿Qué se celebra el 9 de agosto?

Hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Horóscopo del 9 de agosto

Los nacidos el 9 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 9 de agosto

Hoy, 9 de agosto, se celebra santa Teresa Benedicta de la Cruz.

Centenares de vecinos desalojados por el incendio de Niebla que ha provocado enviar la alerta Es-Alert

Efectivos de la UME

Publicidad

Sociedad

Crisis migratoria en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

Imagen de archivo de incendio

Ascienden a 410 las personas desalojadas en el incendio de Niebla en Huelva

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Incautados más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría
Tráfico de drogas

Incautados más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría

Matías Prats presentando el sábado 8 de agosto
Dormir

Las consecuencias de dormir poco por el calor, según Matías Prats: "Te levantas con..."

En plena crisis migratoria de Ceuta este fin de semana no se hacen registros de menores
Crisis en Ceuta

En plena crisis migratoria de Ceuta este fin de semana no se hacen más identificaciones de menores

Cerrado hasta el lunes. La comisaría ceutí donde deben hacerse las filiaciones a los menores no acompañados para atajar la crisis no abre sus puertas en plena crisis.

Efectivos de la UME
Incendio

Centenares de vecinos desalojados por el incendio de Niebla que ha provocado enviar la alerta Es-Alert

Las llamas han arrasado 4.000 hectáreas provocando un despliegue especial de la UME y que trabajen más de 115 miembros de distintas unidades de la Guardia Civil.

Crisis migratoria en Ceuta

La gran preocupación de la crisis migratoria en Ceuta es la reagrupación familiar de los menores no acompañados "siempre que sea posible"

Meme del alcalde Evaristo Domínguez

La intención de poner el nombre de un alcalde a una avenida provoca una cascada de memes

Imagen del descenso internacional del Sella en 2026

Más de 1.200 piragüistas se dan cita en el descenso internacional del Sella

Publicidad