El 11/11 de la ONCE reparte más de 16 millones en Sevilla

El Sorteo del 11/11 de la ONCE ha repartido el premio mayor, de once millones de euros, en Sevilla. El cupón agraciado ha sido vendido por Agustín Bermudo en alguno de sus puntos de venta habituales, situados entre San José de La Rinconada y Sevilla capital.

Según ha informado la ONCE en un comunicado, Agustín Bermudo es vendedor de la ONCE desde hace cinco años. Además de los once millones, ha repartido otros 5,48 millones de euros en 137 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno, también entre estos puntos de venta. En total ha repartido 16.480.000 en la provincia de Sevilla.

Bermudo se encontraba ya en pijama cuando le han llamado de la ONCE para notificarle que había dado el premio mayor. “Estoy hecho un manojo de nervios”, decía emocionado por haber repartido la suerte “entre gente trabajadora y gente en paro, todos muy necesitados”, decía. Agustín Bermudo asegura haber repartido la suerte entre el pub Doble Jota de San José de La Rinconada, la “venta Tomás” en la barriada de “El Gordillo” y en una frutería en Sevilla Este.

Además del premio mayor, el Sorteo 11/11 de la ONCE ha repartido nueve de los once premios de un millón de euros, que han ido a parar a Valencia; Torrejón de Ardoz y San Sebastián de los Reyes (Madrid); Cadaqués (Girona); Vilanova i la Geltrú y Barcelona capital; Pamplona; Cabra y Córdoba capital.