Por unos partos más naturales

La llamada 'Guía clínica del parto' es una presentación que se ha realizado en el marco de un congreso al que han asistido 600 ginecólogos de toda España.

La idea es apostar por los partos naturales sin intervención. Se pretende que cuando haya un parto natural con una mujer sana el especialista sólo interfiera lo necesario.

"No romper la bolsa si no es necesario, o no inducirlo con oxitocina si no es preciso", explica Luis Fernández Llébrez, jefe de la Unidad de Partos del Hospital de Cruces.

En casos problemáticos como cuando el bebé viene de nalgas, los especialistas pueden aprender nuevas técnicas y reducir así cesáreas.

Se enseña con simuladores a cambiar la posición del feto y, si no es posible, se enseña cómo atender un parto de estas características.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que las cesáreas sólo representan un 15% de los nacimientos aunque en España este porcentaje se eleva a un 25%.