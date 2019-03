Un mismo riñón es trasplantado en dos personas distintas.

Hoy por fin se conocen. Un trasplante unió sus vidas hace un año. Ray necesitaba urgentemente un riñón. Su hermana fue quien le donó el órgano. La donante asegura que se sintió muy cómoda y que realmente no cree que la hazaña "sea para tanto".



Pero el cuerpo de este joven de 27 años rechazó el trasplante. Fue entonces cuando los médicos decidieron reciclar el riñón."Era evidente que tenían que extirpar el riñon, y ese fue el momento más duro, emocionalmente, al que me he enfrentado en toda mi vida", asegura el trasplantado.

El órgano fue a parar a un hombre de 67 años y padre de 5 hijos. A pesar de haber estado en el cuerpo de Ray durante 2 semanas, el órgano se adaptó a un tercer dueño. La opinión médica asegura que "normalmente no extraes un riñón después de ser trasplantado y lo tratas de poner en otra persona. No es algo muy común".

Hasta ahora se retrasplantaba un órgano cuando el receptor había fallecido. Esta es la primera vez que la cadena no se rompe y los 3 protagonistas siguen vivos