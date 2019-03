"A la hora de dormir el cerebro necesita dos horas para desconectar de los problemas"

El sueño es como un taller donde se repara lo que hemos desgastado durante el día, donde también se consolida lo aprendido. Si no se descansa lo necesario las consecuencias se expresan en peor humor, desciende el rendimiento y el metabolismo se altera.

Dormir no es perder el tiempo. El ritmo de vida nos altera y cada vez hay más insomnes. Para que nada nos quite el sueño el libro "Que no te quiten el sueño". del médico Estivill, que ya ayudó a dormir a los niños en este momento lo intenta con los mayores, que para él es tarea más compleja.

Hay que saber, por ejemplo, que el sueño no viene de golpe. El cerebro necesita dos horas para conseguir desconectarse de los problemas. Aconseja desconectar los móviles dos horas antes de acostarse, apagar el ordenador y realizar una actividad totalmente distinta a nuestra actividad laboral. Ayuda también una cena ligera y un ambiente relajado y tranquilo.

En definitiva, adoptar buenos hábitos que no nos quiten el sueño para poder dormir como niños, al menos, siete horas seguidas.