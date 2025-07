Alerta por un suplemento con exceso de vitamina D que provoca más de diez ingresos en Baleares

Un lote de un suplemento alimenticio con dosis elevadas de vitamina D ha provocado más de una decena de ingresos en Baleares. El producto implicado, identificado como 'Advanced Vitamin x 90 cápsulas' de la marca Erix Elite Sport, ha sido inmovilizado por las autoridades sanitarias después de confirmarse un presunto error en su formulación.

El lote afectado, número 251268, se comercializaba como un complemento multivitamínico y aunque inicialmente fue distribuido en Baleares, las autoridades no descartan su posible venta en otras comunidades. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta nacional y pide no consumir el producto.

Según confirma la Conselleria de Salud del Govern balear, el Servicio de Seguridad Alimentaria de Salud Pública ha intervenido tras detectar niveles extremadamente elevados de vitamina D en el producto, muy por encima de las cantidades recomendadas. Esta sobredosificación ha derivado en una serie de cuadros clínicos similares en distintos hospitales públicos del archipiélago, registrados durante los meses de mayo y junio.

Todas las personas ingresadas por este producto cumplen el mismo perfil: personas jóvenes, sin antecedentes médicos destacables y que presentaban síntomas como fatiga, vómitos y deshidratación severa. Supuestamente, estas personas compraron los suplementos de forma online sin prescripción ni un seguimiento médico. En todos los casos, los ingresados presentaban síntomas compatibles con hipervitaminosis D, una afección que tiene problemas graves para la salud, además de hipercalcemia, que tiene que ver con los altos niveles de calcio, y daño renal agudo.

Inmovilización del lote

Ante esta situación, Salud Pública ha inmovilizado todos los productos del lote defectuoso que se han encontrado en la sede del distribuidor. Además, se procederá a tomar muestras para su posterior análisis. Salud Pública ha emitido una doble alerta: una primera, dirigida al sector sanitario para que intensifique la vigilancia clínica en hospitales públicos y privados ante posibles nuevos casos, y una segunda alerta de carácter nacional que envía a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para que se encarguen de difundir y verificar que ese lote defectuoso se retira en todo el territorio.

Por su parte, la AESAN se ha centrado en los canales de distribución telemáticos. Al mismo tiempo, se ha recomendado a los consumidores que eviten el consumo de cualquier envase de dicho producto que pudiera encontrarse en sus hogares.

Las recomendaciones sanitarias: no automedicarse con suplementos

Los profesionales de la salud insisten en que la vitamina D solo debe tomarse bajo prescripción médica una vez se haya realizado un análisis previo que verifique si existe realmente un déficit de esa vitamina. Según las autoridades sanitarias, la dosis recomendada para adultos sanos se sitúa entre 600 y 800 unidades diarias, aunque en casos específicos puede aumentarse bajo seguimiento médico.

Aún así, las autoridades no descartan que puedan aparecer nuevos casos vinculados al mismo producto, por lo que insisten en la necesidad de acudir a un centro sanitario ante cualquier síntoma compatible como vómitos, debilidad, dolor abdominal o alteraciones en la micción.

