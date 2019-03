El Gobierno ve un avance importante pero insuficiente la ayuda de 210 millones

La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha dicho este miércoles que, aunque la propuesta de la Comisión Europea (CE) de elevar a 210 millones de euros las ayudas adicionales para los productores europeos afectados por la crisis de la bacteria "E.coli" es un avance importante, ésta es insuficiente.

"Es un avance importante en relación a la propuesta de ayer, pero no es suficiente. El comisario debe dejar la puerta abierta porque aún no se ha encontrado el origen del brote y los daños no han cesado", ha dicho la ministra a los periodistas en Córdoba.

Aguilar ha considerado que la "inmensa mayoría" de las ayudas propuestas por el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, deben llegar a España por "justicia" ya que el sector español es el más "perjudicado" por la crisis, según ha recordado.

En cualquier caso, la ministra ha asegurado que la decisión que se tome sobre este asunto contará con el sector hortofrutícola español. De hecho, el sector y miembros del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino mantienen una reunión en Madrid para evaluar la nueva propuesta y "hacer las cuentas necesarias de cada uno de los productos para ver con esa cantidad qué porcentaje se cubre de cada uno de ellos", ha indicado Aguilar.

La ministra ha avanzado que para los productores que estén dentro de Organizaciones Productoras (OP) la propuesta del comisario, sumada a lo previsto en la OCM de frutas y hortalizas, "puede significar el 80%" de cobertura de pérdidas, mientras que los productores que no están dentro de una OP cubrirían el 50%.

No obstante, ha señalado que estos porcentajes no se pueden trasladar a las coberturas de costes de cada uno de los productos afectados, como son el pepino, el tomate, la lechuga, a los que se han incorporado el pimiento y el calabacín.

Reparación de daños

Aguilar planteará este jueves al sector hortofrutícola la necesidad de movilizar "rápidamente" los recursos económicos anunciados por Ciolos ante la "necesidad de resarcir los daños" causados.

Ese planteamiento, a su juicio, "no quiere decir que se dé por cerrado el tema, ni que estemos totalmente de acuerdo con lo que el comisario ha puesto encima de la mesa, pero sí hay que empezar a utilizar esos recursos porque el sector está tremendamente dañado".

La ministra ha señalado que desde España no solo plantearán eso, sino también una reciprocidad desde el mayor control de fronteras, la mejora de la red de alertas "como algo imprescindible para el mejor funcionamiento y la trazabilidad" de los productos y del sector hortofrutícola.

Además, ha hecho un llamamiento a la UE para que "de una vez por todas, trabaje bien" y se mueva con prontitud e inmediatez para conseguir que Rusia abra las fronteras a los productos.

La ministra no ha descartado que en el futuro otros productos como la fruta de hueso puedan beneficiarse de las ayudas y que de hecho el Gobierno español hará saber a la UE la repercusión negativa que esta crisis está teniendo en la fruta de hueso, "pero hay que ir paso a paso y ahora es el momento de las hortalizas".