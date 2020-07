P: ¿Se puede vencer al cáncer?

R: El cáncer es ciertamente una patología devastadora. Se ha avanzado mucho en prevención en cuanto a tratamientos pero sigue siendo uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Lo hábitos de vida sana. Prevenir aquellos factores que sabemos que son factores de riesgo para el desarrollo de tumores y las campañas de nuestros sistema sanitario están siendo muy relevantes.

P: Una pregunta recurrente: ¿hay más casos de cáncer ahora?

R: Primero, hay una mayor capacidad de detección de estas patologías y en segundo lugar vivimos más. Uno de los factores que se asocia al número de patologías tumorales es la edad. Sí hay más detección tumoral pero también hay mayores posibilidades de tratamiento que cronifican estas enfermedades.

P: Entre los equipos que usted dirige hay uno investigando sobre el cáncer

R: Nosotros en nuestro laboratorio intentamos identificar nuevas dianas que puedan dar lugar a nuevos fármacos pero su recorrido es muy largo, al menos de 10 años de desarrollo. Claro que, si no lo intentamos no se conseguirá. Es cierto que sólo algunos laboratorios conseguirán identificar dianas que sean útiles, pero sin no sembramos no cosechamos.

P: ¿Qué pasa en España con la investigación?

R: España parecía que durante un tiempo se iba acercando a algunos unos países de primera fila en el ámbito científico, pero la crisis ha vuelto a agrandar estas diferencias. Hay países que precisamente en tiempos de crisis han apostado por una mayor investigación científica. En España no. Aquí ha habido recortes muy significativos. La manera de volver a acercarnos a este vagón de primera clase es tener unas perspectivas estables de investigación.

P: ¿A nuestros investigadores sólo les queda irse fuera?

R: Es bueno irse al extranjero pero es bueno dar la oportunidad de volver. Los investigadores somos curiosos y debemos tener nuevas referencias fuera pero se tienen que dar las circunstancias para que todo ese dinero invertido en un investigador pueda rentabilizarse aquí.

P: Usted es hijo de Federico Mayor Zaragoza, eso seguro que le ha marcado

R: Desde mi infancia he tenido contacto con el mundo de la ciencia. Algunos científicos como Severo Ochoa o Hans Krebs los he conocido de pequeñito. Esto seguramente sí que me hizo centrar mi atención en este mundo de la ciencia. He sido un privilegiado en este sentido.

P: Usted defiende que un científico tiene que ser “indócil”

R: Tenemos que ser independientes del poder. No plegarnos a las exigencias del poder pensanso que esto nos podría reportar más medios porque esto no es verdad.

P: ¿No es frustrante trabajar tan a largo plazo?

R: Un científico siempre está intentando buscar respuestas pero, una parte importante, en relación a frustración intelectual es concebir la investigación como el Viaje a Itaca. Lo importante es el viaje.