El epidemiólogo López Acuña advierte de los casos de hantavirus que pueden desarrollar "consecuencias fatales"

El brote de hantavirus desatado en el 'MV Hondius' suma ya 11 casos sospechosos, de los cuáles, 9 ya han sido confirmados. En España, uno de los pasajeros trasladados al Hospital Gómez Ulla se encuentra con síntomas pero estable trashaber dado positivo. En cambio, en Francia, la mujer que ha dado positivo permanece ingresada en la UCI en estado crítico y cuenta con respiración asistida.

Daniel López Acuña, especialista en Salud Pública y Epidemiología, atribuye este "cuadro muy severo" de la paciente francesa a una patología previa respiratoria que, según asegura, "la hace mas susceptible" a presentar consecuencias fatales, las cuales adelanta que ocurren en un treinta y cuarenta por cien de los casos.

¿Mutación del virus?

Han sido varios los médicos y científicos franceses que han especulado a cerca de una mutación del virus. Frente a esta información, el epidemiólogo aclara que "se hizo una secuenciación y se vio que la variedad del crucero es la misma que conocemos", refiriéndose a la cepa andina que presenta un patrón de transmisión a través de contacto estrecho. "No transmisión aérea", apuntaba al respecto.

Descartando por completo esta teoría, López Acuña explica la gama de reacciones en cada paciente con las características individuales de los mismos. "Hay mucha mas susceptibilidad cuando se produce una reacción inflamatoria extraordinariamente exagerada a consecuencia del virus", añadía.

En cuanto al español, el experto sanitario ha querido poner en valor el protocolo llevado a cabo, ya que ha asegurado que ha sido "muy afortunado de contar con los tratamientos del Gómez Ulla". Asimismo, ha resaltado la importancia de haber situado a las personas en cuarentena donde pudiesen tener la atención adecuada y en un lugar en el que se pudiesen aislar al dar positivo.

Origen del contagio

Aún existe cierto desconcierto a cerca de la procedencia exacta del brote desarrollado en el crucero, pero circulan informaciones que aseguran que el origen es un único animal y que el virus vino de un contacto único y no múltiple.

López Acuña pone en duda la teoría de que el contagio se haya producido en el 'MV Hondius'. Por lo demás, considera que puede que haya venido de un animal único, pero en tierra. "Sino habría mas casos en el crucero", recalca.

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