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Hantavirus Andes: síntomas, cómo se transmite y cuál es el riesgo real del brote del crucero

Todas las miradas están puestas en la evolución del brote de hantavirus Andes en el crucero MV Hondius. Estas son todas las dudas que surgen en torno a sus síntomas, forma de contagio y el riesgo real de transmisión entre personas.

Hantavirus

HantavirusReuters-Dado Ruvic

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Paula Hidalgo
Publicado:

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha puesto el foco en un virus hasta ahora desconocido por gran parte de la población. Tres personas han muerto y ya hay varios casos confirmados de pasajeros, mientras las autoridades sanitarias están llevando a cabo protocolos de vigilancia y rastreo de contactos en muchos países.

La preocupación no se debe solo a la mortalidad asociada a la variante Andes, sino también a las dudas que surgen en torno a sus síntomas, forma de contagio y el riesgo real de transmisión entre personas. Ante la oleada de bulos y alarmismo, los expertos insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

Qué es el hantavirus Andes y por qué preocupa

El hantavirus es un virus que se transmite principalmente por roedores. En el caso del brote del MV Hondius, concretamente ha sido la cepa Andes, propia de zonas de Argentina y Chile. A diferencia de otras variantes del hantavirus, el virus Andes es el único que se transmite de persona a persona, aunque los expertos subrayan que esto ocurre de forma poco frecuente y normalmente en casos de contacto muy estrecho y prolongado.

Su reservorio natural es el ratón de cola larga, un roedor que no existe en Europa, algo clave para entender por qué las autoridades sanitarias mantienen el riesgo muy bajo para que el virus se establezca en el continente.

Síntomas del hantavirus Andes

Los primeros síntomas suelen confundirse fácilmente con una gripe. Fiebre, dolor muscular, cansancio, escalofríos y dolor de cabeza son las señales más habituales durante los primeros días. También pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. Esta fase incial suele durar entre tres y seis días.

El problema llega cuando la enfermad evoluciona y afecta a los pulmones y al corazón. En esos casos puede aparecer dificultad respiratoria grave y desarrollarse el llamado síndrome cardiopulmonar, que es el punto más peligroso de la enfermedad.

El periodo de incubación puede variar mucho: desde cuatro hasta 42 días. Precisamente eso explica por qué los casos relacionados con el crucero han ido apareciendo de forma escalonada.

Cómo se transmite el virus

La forma más habitual de contagio sigue siendo el contacto con heces, orina o saliva de ratones infectados. Al inhalar partículas procedentes de estas sustancias que normalmente suelen situarse en espacios cerrados sin ventilar, tareas agrícolas, actividades forestales o acampadas en zonas endémicas de la Patagonia, las personas pueden contagiarse.

En el caso concreto de la variante Andes, también puede haber transmisión entre personas a través del contacto estrecho con secreciones corporales de un paciente infectado.

Sin embargo, los expertos señalan que no se comporta como otros virus respiratorios altamente contagiosos. No se transmite por el aire de manera sostenida como ocurrió con el covid o el sarampión.

Qué tratamiento existe y cuál es el riesgo real

Actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento antiviral específico frente al hantavirus Andes. El tratamiento médico se centra en el soporte y una rápida atención a los pacientes para evitar o reducir posibles complicaciones.

Por eso las autoridades sanitarias insisten en la importancia de detectar rápidamente los síntomas compatibles y comunicar posibles viajes o contactos de riesgo. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) considera que el riesgo para España y Europa es bajo porque ya se han activado medidas de aislamiento, vigilancia y protección sanitaria.

Además, el principal reservorio del virus no existe en Europa, lo que impide que pueda establecerse de forma endémica.

Qué recomiendan los expertos

Los especialistas piden evitar el alarmismo, pero también mantener la vigilancia epidemiológica mientras continúan los seguimientos a pasajeros y contactos del crucero.

Ante síntomas compatibles tras haber viajado a zonas de riesgo o haber estado en contacto con casos confirmados, recomiendan acudir al médico e informar a las autoridades.

Mientras tanto, la OMS, el ECDC y distintas autoridades sanitarias internacionales continúan coordinando el rastreo de contactos y las medidas preventivas para evitar nuevos contagios relacionados con el brote.

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