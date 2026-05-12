Alerta alimentaria: detectan listeria en una marca de queso fresco de vaca

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha lanzado una alerta sanitaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un queso fresco de vaca de la marca Goya.

La advertencia se ha difundido después de que las autoridades sanitarias de Aragón comunicaran el hallazgo a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

El producto afectado es el denominado 'Queso Latino'. En concreto, los lotes implicados son el 011056, con fecha de caducidad del 31 de mayo de 2026, y el 021046, que caduca el 30 de mayo de 2026.

Tras conocer esto, la AESAN ha informado a las comunidades autónomas que supervisen la retirada de los productos contaminados de los puntos de venta. El objetivo es evitar que lleguen a los consumidores y reducir cualquier posible riesgo para la salud pública.

Como medida preventiva, las autoridades recomiendan a quienes tengan en casa alguno de estos lotes que no lo consuman. Y si lo han ingerido y presentan síntomas compatibles con la listeriosis, como fiebre, vómitos o diarria, se aconseja ir a un centro de salud.

Atención a las personas mayores y embarazadas

La listeriosis es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que puede resultar especialmente peligrosa en determinados grupos de población. Entre ellos destacan las personas mayores, quienes tienen el sistema inmunitario debilitado y a las mujeres embarazadas, ya que puede afectar al desarrollo del feto.

Precisamente, en el caso de las gestantes, la AESAN insiste en la importancia de seguir las recomendaciones específicas sobre alimentación segura durante el embarazo. Estas incluyen evitar ciertos alimentos con mayor riesgo microbiológico y extremar las medidas de higiene en la manipulación de alimentos.

Por último, la agencia recuerda la necesidad de mantener buenas prácticas en la cocina para prevenir la contaminación cruzada, como limpiar correctamente utensilios y superficies, y separar los alimentos crudos de los ya preparados.

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