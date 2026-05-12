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Javier Padilla confirma que el primer positivo español en hantavirus ya presenta síntomas: "Febrícula y síntomas respiratorios"

El primer positivo en hantavirus entre los españoles ha comenzado a tener síntomas, según ha anunciado en Noticias de la Mañana de Antena 3 el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Javier Padilla

Javier Padilla confirma que el primer positivo español en hantavirus ya presenta síntomas: "Febrícula y síntomas respiratorios" | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
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El Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha anunciado en Noticias de la Mañana de Antena 3 que el pasajero español que ha dado positivo en hantavirus ha comenzado a presentar síntomas. "Ha comenzado con síntomas, de momento leves y estabilizados y vamos a ver cómo evoluciona". Padilla ha concretado que estos síntomas son "en principio febrícula, principalmente, y síntomas en el ámbito respiratorio".

Fue también en Antena 3, en las noticias de Vicente Vallés donde este lunes se informó del primer positivo de hantavirus entre los 14 españoles evacuados del crucero 'MV Hondius'. Hasta el momento los datos que han trascendido sobre él es que se trata de un varón, que era parte del pasaje y no de la tripulación y que hasta este lunes estaba asintomático. A este paciente se le realizó una primera PCR y se está a la espera de una segunda en la que se confirmará o no el resultado.

"Hemos hablado con la gente del Centro Nacional de Microbiología para ver cuándo estaría la confirmación de las pruebas y nos han dicho que a lo largo de esta mañana", explica Padilla para avanzar después: "Sí que nos dicen que creían que sí que se confirmaría ese positivo".

Este paciente ha dado positivo una vez ya guardaba cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla. Tras conocerse dicho resultado se le trasladó "a una de las camas de la unidad de aislamiento y tratamiento para enfermedades infecciosas con alta transmisibilidad". Esta unidad se encuentra ubicada en la planta 22 del mismo centro y fue creada tras la crisis del ébola.

Preguntado por el tratamiento que se le va a aplicar ahora a este paciente que ya presenta síntomas, Padilla ha querido dejar claro que para el hantavirus "no hay un tratamiento específico" por lo que se le administrará un tratamiento para abordar la sintomatología.

Además, ha querido destacar la parte de la atención psicológica porque insiste "somos muy conscientes de que toda la dimensión psíquica y emocional del cuidado, no solo en el positivo sino también en las personas en cuarentena, es una de las prioridades del protocolo" además explica que es fundamental "no solo por el impacto clínico, sino porque hablamos de personas que estaban en un crucero, que además de la situación que vivieron en el barco fueron trasladados y puestos en situación de aislamiento y el impacto mediático".

Sobre la cuarentena, Padilla ha dicho que durante la jornada de hoy habrá una reunión para debatir a partir de qué día se fija el día cero para el inicio de la cuarentena.

¿Por qué no se hiceron las PCR en el barco?

Y a la pregunta de la polémica, ¿por qué la PCR no se les realizó en el barco?, Padilla aseguró: "Esta prueba de PCR no es una PCR normal, esto habría supuesto que una vez llegado el barco hubiéramos realizado las pruebas, las hubiéramos mandado al Centro Nacional de Microbiología y hubiéramos tenido que esperar al menos un día para la obtención de los resultados. Esto habría dilatado todo el proceso de desembarco, y habría supuesto que alguno de los pacientes que han desarrollado síntomas en estas 48 horas en vez de estar siendo atendidos en los centros hospitalarios del alto nivel les hubiera pillado en el barco". E insiste: "La máxima prioridad era proceder al desembarco lo más rápido posible".

Sobre la postura del presidente Clavijo evitó entrar en polémicas. "Yo creo que el Gobierno lo que ha hecho es estar trabajando entre 18 y 20 horas al día y mira si no hemos intentado ridiculizar que cuando nos planteó algo, que creíamos tremendamente inverosímil, no le respondimos con una captura de la IA, le respondimos con un informe técnico del CCES".

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