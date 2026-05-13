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Médicos generados por IA se viralizan desinformando con consejos de salud y alimentos milagro

Las personas mayores son las más vulnerables a este tipo de vídeos en los que dan consejos sobre cómo dormir o qué comer para mejorar los dolores y la memoria.

Médicos generados por IA se viralizan desinformando con consejos de salud y alimentos milagro

Médicos generados por IA se viralizan desinformando con consejos de salud y alimentos milagro

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Eduardo Siles
Publicado:

Se presentan con bata, en una consulta, dicen su nombre, su apellido, hablan de su experiencia como médicos en consulta y comienzan a hacer recomendaciones de salud.

Son médicos que no existen, para algunos casi imposible de detectar, que están creados por Inteligencia Artificial. Un contenido dirigido a personas mayores a través de canales en YouTube y que ha analizado la plataforma Verificat. Acumulan más de medio millón de suscriptores y más de 54 millones de visitas en total.

Es decir, la gente consume un contenido de dudosa credibilidad. Ofrecen soluciones milagro contra la pérdida de memoria solo por comer un tipo de alimento.

Estos médicos hechos por IA aseguran, por ejemplo, que dormir boca arriba te hace tener más opciones de desarrollar alzhéimer, recomiendan no comer atún o pez espada porque es tóxico para el cerebro por tener mercurio, dicen que comer piñones deteriora las articulaciones y comer fruta en almíbar genera pérdida de memoria por el azúcar.

La inteligencia artificial ha venido para quedarse y va a provocar, según los expertos, un cambio en la sociedad a la hora de enfrentarnos a una información, un médico o una imagen. No todo es verdad, habrá que desarrollar mayor capacidad crítica. Hemos salido a la calle y le hemos mostrado estos videos a personas mayores. Prácticamente el 50% de ellos creía que eran médicos reales, aunque quizá lo más llamativo es que casi todos confiesan que escucharían y atenderían ese tipo de contenido.

Los médicos piden sentido común

También hemos mostrado los videos de médicos generados por IA a Luis Fernández Pacheco, médico de familia y portavoz de SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de familia) y habla de una situación preocupante.

Le sorprende la facilidad de acceso a un tipo de contenido sensible y no filtrado que, dice, acaba llenando las consultas de dudas o medias verdades. Pide sentido común, que no creamos en dietas milagro o alimentos curativos en cuestión de semanas.

Recomienda desconfiar de los remedios rápidos, inmediatos y casi milagrosos. Le preocupa que el "boca a boca" genere una desinformación en pirámide y que estas falsas verdades médicas se extiendan.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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