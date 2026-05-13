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Salud

Crisis hantavirus

Así es el nuevo protocolo para los casos y contactos de hantavirus: posibilidad de cuarentena domiciliaria

Solo las personas evacuadas del barco permanecerán aisladas en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, mientras que el resto de contactos serán evaluados de forma individualizada.

Gómez Ulla

La Comisión de Salud Pública fija el 10 de mayo como fecha de inicio de la cuarentena por el brote de hantavirus | EUROPAPRESS

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Sara Sebastián
Publicado:

La Comisión de Salud Pública ha fijado el 10 de mayo como el "día cero" para el inicio oficial de la cuarentena vinculada al brote de hantavirus. De esta manera, esa fecha coincide con el momento en el que comenzaron a ser aisladas en habitaciones individuales las personas evacuadas del crucero.

El protocolo actualiza la definición de 'contacto'

Serán considerados contactos todas aquellas personas que hayan estado en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo o que hayan mantenido relación con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad. También se incluyen pasajeros de avión situados en la misma fila o en las dos adyacentes en vuelos de larga duración de personas contagiadas.

Cuarentena en el Hospital Gómez Ulla

La principal novedad del protocolo es que únicamente las personas evacuadas del crucero deberán realizar la cuarentena obligatoria en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Para el resto de contactos identificados, las autoridades sanitarias realizarán una evaluación individualizada que permitirá el aislamiento en otros espacios habilitados.

El nuevo protocolo de actuación con el brote de hantavirus surgido en el buque establece 42 días de cuarentena para sus pasajeros a contar desde el 10 de mayo, pero con una duración y condiciones que serán revisadas continuamente e incluso se valorará la posibilidad de que pueda ser domiciliaria.

Además, Sanidad ha informado que durante los primeros 28 días de aislamiento los contactos permanecerán bajo vigilancia sanitaria reforzada, con pruebas PCR cada siete días y control diario de síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, disnea o mialgias.

Se flexibilizan las condiciones de aislamiento

El protocolo contempla además cierta flexibilización de las condiciones de aislamiento tras la primera semana. Si la segunda PCR resulta negativa, las personas aisladas en el entorno hospitalario podrán recibir visitas externas utilizando el equipo de protección individual adecuado y realizar salidas supervisadas de sus habitaciones por las zonas comunes de la planta, manteniendo en todo momento el uso obligatorio de mascarilla FFP2.

Las autoridades sanitarias reevaluarán este protocolo transcurridos 28 días, para adaptar las medidas a la evolución epidemiológica y al conocimiento científico disponible.

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