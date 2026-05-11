El epidemiólogo Daniel López Acuña advierte de una "segunda oleada" de positivos en hantavirus: "Es altamente probable"

Tras la llegada del 'MV Hondius' a Canarias se han confirmado dos nuevos positivos. El primero de ellos se ha registrado en una mujer que figuraba entre los cinco franceses que fueron evacuados del vuelo y ha comenzado a presentar síntomas durante el vuelo de repatriación. El segundo positivo lo han comunicado las autoridades estadounidenses. Han detallado que ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes.

"La cuarentena es importante para observar y contener a los evacuados"

Esos nuevos positivos mantienen la alerta internacional por el hantavirus. Pese a los dos nuevos casos, el epidemiólogo Daniel López Acuña asegura que "eso no tiene por qué cambiar el protocolo" y recuerda la "absoluta necesidad de la cuarentena". Asimismo, detalla que el protocolo no va a cambiar porque "se están usando equipos de protección y mascarilla".

Tal y como ha explicado López Acuña, "el hecho de que estuviesen sin síntomas en el barco, no era garantía de que no iban a desarrollar la enfermedad" y que precisamente, es por ese motivo "por lo que se procede a la cuarentena". Para López Acuña, esa cuarentena es "importante para observar y contener a los evacuados".

"La operación de evacuación de los pasajeros no ha estado sobreactuada"

Sobre la operación de evacuación de los pasajeros, el epidemiólogo considera que ha estado "muy bien diseñada y con mucha coordinación". También detalla que "se ha procedido cómo debía procederse, con mucha rigurosidad" y advierte de que "ahora toca centrarse en la observación, en la cuarentena y en el rastreo".

Para el epidemiólogo, el brote de hantavirus ha llevado consigo una gran "cobertura mediática", pero no ha sido "una sobreactuación". Ha explicado que esta operación debía hacerse "con la mínima exposición a la población civil y despachando los vuelos de repatriación". Ha detallado que "había que mandar a la población un mensaje de tranquilidad" y considera que el mensaje del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es "desafortunado".

Para López Acuña, "el hecho de que se reiterase por todas las vías que no había un riesgo para la población ha sido importante" y detalla que hay que "manejar en sintonía los mensajes de comunicación realista".

El epidemiólogo advierte de que puede haber más positivos en hantavirus

Pese a insistir sobre el bajo riesgo que tiene el hantavirus para la población, López Acuña no descarta que se registren nuevos casos. Ha confirmado que "podemos tener una segunda oleada de personas que estuvieron expuestas a las que estaban infectadas".