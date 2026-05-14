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HANTAVIRUS

El paciente español contagiado de hantavirus, un hombre de 70 años que "evoluciona favorablemente"

El hombre infectado en España sigue bajo vigilancia médica en el Gómez Ulla. Por el momento presenta sintomatología leve y se mantiene estable.

Imagen del Hospital Gómez Ulla de Madrid

El paciente español contagiado de hantavirus, un hombre de 70 años que evoluciona favorablemente | Reuters

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Paula Hidalgo
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El brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius mantiene en alerta a varios países europeos. En España, el hombre que dio positivo continúa ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanece aislado. Según las últimas informaciones facilitadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, se trata de un hombre de 70 años que actualmente presenta síntomas leves y "evolución favorable". Este jueves se espera un nuevo parte médico.

También continúan ingresados en el hospital militar los 13 pasajeros que viajaban en el crucero y que permanecen en cuarentena preventiva. Ninguno ha desarrollado síntomas hasta ahora y, si la segunda PCR prevista para este domingo vuelve a ser negativa, Sanidad podría empezar a flexibilizar algunas medidas en su aislamiento, como la apertura de zonas comunes para que puedan recibir visitas controladas de algunos familiares.

Francia vigila el caso más grave del brote

La situación más delicada se encuentra ahora en Francia. La pasajera francesa que dio positivo en el vuelo de repatriación desde Tenerife permanece hospitalizada en estado crítico y conectada a un pulmón artificial.

Las autoridades francesas han decidido además hospitalizar de manera preventiva a 22 contactos estrechos mientras continúan los controles sanitarios.

Precisamente este miércoles, Francia, Reino Unido y España participaron en una reunión de coordinación con ministros europeos de Sanidad para seguir la evolución del brote y unificar criterios de actuación.

Países Bajos asume nuevas cuarentenas

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha confirmado que el virus detectado corresponde a la variante Andes ya conocida y que no ha sufrido mutaciones.

En Países Bajos, doce trabajadores del hospital Radboudumc de Nimega continúan en cuarentena preventiva durante seis semanas después de detectarse fallos de bioseguridad en la atención a un paciente procedente del crucero.

Además, el Gobierno neerlandés ha comunicado que asumirá la cuarentena de aquellos tripulantes del MV Hondius que no sean repatriados por sus países de origen. El barco tiene prevista su llegada a Róterdam entre el domingo y el lunes.

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