Juan José Luque, Catedrático de Zoología: "Hay una pequeña exposición de este hantavirus en roedores españoles"

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha provocado que se vuelva a poner el foco sobre los la transmisión de enfermedades por parte de roedores. Aunque los expertos insisten en rebajar la alarma, recuerdan que este tipo de virus ya se presentaron en España hace años. Concretamente, el catedrático de Zoología de la Universidad de Valladolid Juan José Luque es director de una investigación que detectó presencia de hantavirus en roedores salvajes de Castilla y León en 2022.

Luque explica en Antena 3 Noticias que los estudios realizados en Castilla y León detectaron "una pequeña exposición de este hantavirus en roedores españoles", pero insiste en que no supone una gran preocupación. "Sabemos que los hantavirus están muy asociados a los roedores silvestres y en el sur de Europa ni son muy frecuentes ni son un problema", asegura.

El experto señala que este tipo de virus son mucho más habituales en el norte y centro de Europa, donde existe una población de roedores muy superior a la española y se registran más casos.

El papel de los topillos y las plagas

El catedrático confirma que algunos de los roedores analizados son los mismos topillos que en ocasiones ocupan noticias de plaga en Castilla y León. Aunque no como en el caso de Sudámerica, donde "parece que la gente ha estado haciendo excursiones en los primeros casos y han estado mucho en el medio pudiendo entrar en contacto con restos de roedores". Estos problemas en Sudámerica normalmente se conocen lo que ellos llaman 'ratadas' desde hace cientos de años, cuando hay mucha lluvia y se producen muchos roedores. Todos esos roedores son los hospedadores de patógenos, entre ellos hantavirus, y los mueven en el ambiente".

Aun así, aclara que en España el principal problema sanitario relacionado con estos animales no suele ser el hantavirus, sino enfermedades como la tularemia, una bacteria que aumenta cuando se disparan las poblaciones de roedores.

En este sentido, recomienda a la población "tener mucha información y mucha monitorización, porque el riesgo no siempre es el mismo. Hay años en los que la probabilidad de infección y de tener riesgo por ejemplo con el tema de la tularemia pues sucede cuando hay mucho roedor en el ambiente. Si nosotros sabemos cuando hay mucho roedor en el ambiente sabemos cuando hay más riesgo".

No obstante, destaca que, aunque este año está lloviendo mucho, "hay muy pocos roedores". Pero no hay que bajar la guardia: "Nosotros sabemos que en unos meses esos roedores subirán y la cantidad de exposición a bacterias que estén en los roedores también aumentará. Lo que hay que hacer es invertir no solo en conocimiento sino también en monitorización, vigilancia y prevención. Luque también defiende el papel de la investigación, "porque los roedores son un problema de salud pública".

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