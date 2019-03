Las ensaladas no siempre son la opción más sana, al menos no las de los restaurantes de comida rápida que pueden llegar a aportar más de la mitad de la cantidad de sal diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una persona sana. Según datos de la OMS, cerca del 62% de las enfermedades cerebrovasculares y la mitad de las cardíacas están causadas por una presión arterial elevada, mientas que el consumo excesivo de grasas favorece la arterioesclerosis y aumenta el colesterol y el riesgo de infarto.



En España, diez millones de personas tienen hipertensión: el 35% de los mayores de 18 años, el 40% de los adultos de edades medias y el 68 por ciento de los mayores de 60. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), los españoles consumimos 9,7 gramos de sal diarios, casi el doble de la cantidad diaria recomendada por la OMS (cinco gramos para las personas sanas y 1,5 gramos para los hipertensos).



Sin embargo, la mayor parte de la sal que tomamos diariamente está en los alimentos procesados y sólo el 20% es sal añadida a las comidas. Por ese motivo, la organización de consumidores CEACCU ha analizado el contenido en sal, grasa saturada y grasa total los alimentos varios establecimientos de comunicado rápida. El estudio pone de manifiesto que la comida rápida no es la mejor opción para la salud, ni siquiera si pedimos una ensalada.