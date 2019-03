Cuidar la belleza desde el interior

Mimar nuestro cuerpo, nuestro rostro y no sólo por fuera. En sólo dos años se ha duplicado el número de personas que hacen uso de la nutricosmética. Complementos en forma de pastillas, píldoras o cápsulas que actúan desde el interior para velar por la belleza exterior. "La mayoría de los productos van enfocados al pelo, al rostro o el cuerpo, como los anticelulíticos", explica la farmacéutica, Rosario Mateo.

Las usuarias principalmente son mujeres y de todas las edades. Son productos que triunfan en la farmacia con distintas opiniones, eso sí. Algunos, a favor de esta forma de cuidarse. "Funciona, hay respuestas de los consumidores que están satisfechos", afirma Rosario Mateo. Otros, sin confiar demasiado en sus resultados. "La realidad es que no hay una evidencia científica de que el consumo de estos nutricosméticos mejore la piel o retrase el envejecimiento. Probablemente la ingesta de un vaso de gazpacho al día sea más útil", asegura Ricardo Ruíz, director de la Clínica Dermatológica Internacional.

Hay que dejar claro que no se trata de medicamentos. Son extractos de plantas, vitaminas y minerales. En el mercado hay cientos de productos que no hay que tomar a la ligera. "Hay publicaciones que de muestran que la ingesta indiscriminada de antioxidantes puede producir alteraciones en la coagulación", advierte el dermatólogo, Ricardo Ruiz. "Se debe buscar mucha seriedad en este territorio, pedir información de lo que contienen, de como se ha elaborado, de como se ha obtenido y asegurarnos bien de lo que estamos recomendando", aconseja la farmacéutica Rosario Mateo. Y hay que tener muy en cuenta que no son productos milagro.