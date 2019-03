La atleta española afectada por el E.coli asegura no haber comido pepino

"En el kilómetro 23 me encontraba extraña, pero en el 32 empezó a afectarme la E.coli. Estaba corriendo y mi objetivo era llegar a meta. Tenía sensaciones extrañas, pero sólo pensaba en llegar a meta", asegura Elena Espeso, atleta española que participaba en la maratón de Hamburgo.



La atleta asegura que no ha comido pepino: "Mi compañera de habitación, que es alemana, también tiene E.coli y no coincidimos en nada de lo que hemos comido. He comido de todo, sobre todo hidratos, y no sé cómo puedo haber contraído la bacteria".



"En un principio los médicos dijeron que si era E.coli podía ser por abonos que hubieran echado en las tierras de aquí, pero luego cambiaron al pepino, cosa que me sorprendió mucho", apunta.