Alerta alimentaria por la presencia de una toxina peligrosa en un fruto seco procedente de España

La Unión Europea (UE) ha declarado una alerta alimentaria "grave" por niveles elevados de ocratoxinas en almendras saladas procedentes de España. Este fruto seco presentó en un control un exceso de esta toxina, que puede provocar afecciones muy serias a la salud. Asimismo, este aviso se suma a otro que fue emitido a principios de este mes, también relacionado con otro tipo de micotoxina en almendras originarias del país.

Fue Países Bajos quien avisó sobre el caso, según confirmó el Sistema de Alertas Europeas de Seguridad Alimentaria (RASFF) en una notificación publicada el pasado 22 de mayo.

Ministerios de Sanidad informados

Según el protocolo en estos casos, ante una alerta sanitaria, el organismo que controla la seguridad alimentaria ha trasladado la información a los ministerios de Sanidad del resto de países miembros de la UE. No obstante, en el informe no se indica si en España se ha vendido el producto afectado o de qué marca se trata. Lo que sí se ha confirmado es que se ha retirado del mercado, por lo que ya no existe ningún riesgo.

Resultados de análisis

Los resultados de las pruebas revelaron niveles más altos de los permitidos en dos tipos de ocratoxinas, específicamente, la A. Se trata de un tipo de micotoxinas que producen algunos hongos en cultivos agrícolas como el maíz, la semilla de algodón o los frutos secos como nueces, pistachos, almendras o cacahuetes.

Estas micotoxinas se producen, principalmente, por algunas especies de hongos de los géneros Penicillium y Aspergillus, que abundan en zonas cálidas y húmedas. La Agencia de Seguridad Alimentaria (AESAN) del Ministerio de Sanidadindica que los nuevos datos disponibles sugieren que la OTA puede ser genotóxica al dañar directamente el ADN y con efectos carcinogénicos en el riñón.

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