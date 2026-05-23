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Salud

ALERGIAS

Sevilla vive un episodio de calor casi veraniego que dispara las alergias

El resultado es una primavera especialmente dura para los alérgicos, con síntomas más intensos y episodios cada vez más prolongados.

Se preven niveles de polen altos durante la primavera pero un verano con valores normales

Se preven niveles de polen altos durante la primavera pero un verano con valores normalesSinc

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Marta Ojeda
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Estamos casi a finales de mayo, y el calor aprieta con fuerza. Sevilla registra estos días temperaturas que rozan los 37 grados, en un episodio más propio del verano que de la primavera.

El aumento brusco de las temperaturas, unido a la ausencia de precipitaciones, está creando el escenario perfecto para que el polen se mantenga durante más tiempo en el aire complicando el día a día de los alérgicos. Estornudos constantes, picor de ojos, congestión o irritación nasal son algunos de los síntomas más frecuentes en estos días.

Según los principales sistemas de seguimiento de polen en Andalucía, los niveles de olivo y gramíneas se encuentran actualmente en rangos moderados a altos, especialmente en zonas del Valle del Guadalquivir. Son precisamente dos de los pólenes más problemáticos en esta época del año, responsables de buena parte de las alergias primaverales en la región.

A esto se suma un mayo especialmente seco, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas. La falta de lluvias impide que el polen "caiga" y se limpie del ambiente, lo que prolonga los episodios alérgicos y hace que los síntomas sean más persistentes.

En este contexto, especies muy presentes en la ciudad como los plataneros, el olivo o las gramíneas están en plena fase de polinización. En el caso de los plataneros, muy habituales en calles y avenidas por su sombra, su liberación de polen contribuye al aumento general de partículas en el aire durante estas jornadas de calor intenso.

En conjunto, Andalucía afronta una primavera marcada por el calor adelantado y la persistencia del polen en el ambiente. Un escenario que, de momento, no da tregua y que está alargando los efectos de la temporada de alergias.

La Lagunaria Patersonii, el "árbol pica-pica" que abre debate en Málaga

En Málaga, la Lagunaria patersonii, conocida como árbol "pica-pica", ha generado quejas en algunos vecinos por las molestias que puede provocar en determinadas zonas. Su particularidad está en sus frutos, que liberan fibras microscópicas capaces de provocar irritaciones leves en piel y ojos en algunas personas. Aunque no es un gran generador de polen alergénico como el olivo o las gramíneas, sí puede causar molestias puntuales, sobre todo en días secos y con viento.

El Ayuntamiento ha decidido tratar los árboles "pica-pica" de Alegría de la Huerta en lugar de retirarlos, tras las quejas vecinales, y retirar las cápsulas de sus frutos, rechazando su retirada progresiva y apostando por su mantenimiento con control.

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