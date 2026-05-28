España, Francia y Países Bajos reciben un antiviral experimental japonés contra el hantavirus

España será uno de los primeros países europeos en recibir dosis de un antiviral experimental japonés para tratar el hantavirus. La Comisión Europea ha confirmado este jueves que España, Francia y Países Bajos accederán al medicamento favipiravir, desarrollado por el laboratorio Fujifilm Pharmaceuticals, dentro de una iniciativa coordinada entre Bruselas y Japón ante el brote detectado este mes en el crucero 'MV Hondius'.

La decisión llega mientras el paciente español ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid continúa bajo observación médica. Según fuentes oficiales, el afectado presenta desde la pasada noche febrícula y una ligera desaturación de oxígeno, aunque el Ministerio de Sanidad asegura que permanece "estable y sin empeoramiento clínico evidente".

El paciente se encuentra ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital militar, una instalación creada tras la crisis del ébola de 2014 y equipada con circuitos diferenciados, presión negativa y controles de desinfección.

El antiviral "más prometedor"

La Comisión Europea explicó que actualmente no existe ningún tratamiento aprobado específicamente contra el hantavirus, ni tampoco una vacuna autorizada para prevenirlo. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento considera que el favipiravir es "el candidato más prometedor para su uso en ensayos clínicos o protocolos de uso compasivo".

"Gracias a la estrecha cooperación entre la UE, los Estados miembro y nuestros socios japoneses, pudimos garantizar rápidamente el acceso a tratamientos contra el hantavirus que podrían salvar vidas a pacientes europeos", señaló la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Desde Bruselas precisaron además que el envío se dirige únicamente a España, Francia y Países Bajos porque son los países que han solicitado acceder al tratamiento.

Seguimiento del brote

El brote detectado a bordo del 'MV Hondius' obligó al desembarco y aislamiento de varios pasajeros tras la aparición de casos compatibles con hantavirus. Desde entonces, los servicios sanitarios europeos mantienen vigilancia epidemiológica sobre los contactos estrechos y posibles positivos.

La Comisión Europea confirmó también que ya ha iniciado procedimientos de adquisición de emergencia para garantizar nuevas dosis del antiviral si aparecieran más casos en las próximas semanas.

Mientras continúa el seguimiento sanitario, el Gómez Ulla sigue siendo el principal centro de referencia en España para este tipo de infecciones de alta complejidad. Allí permanecen aislados varios afectados y contactos estrechos procedentes del crucero.

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