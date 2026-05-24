Galicia vacunará desde este lunes contra el papiloma humano a hombres de hasta 25 años

Galicia pondrá en marcha este lunes, 25 de mayo, una nueva ampliación de la vacunación frente al virus del papiloma humano, VPH, que permitirá inmunizar gratuitamente a todos los hombres de hasta 25 años. Con esta decisión, la Xunta extiende la cobertura a todos los varones nacidos desde 2001 y da un nuevo paso en una estrategia considerada entre las más avanzadas del sistema sanitario español en prevención de infecciones de transmisión sexual.

La comunidad gallega fue una de las primeras en ampliar la vacunación sistemática frente al VPH a los niños de 12 años, una medida incorporada al calendario oficial en 2022. Desde entonces, la cobertura se ha ido ampliando progresivamente: primero hasta los 19 años, después hasta los 21 y ahora hasta los 25. En el caso de las mujeres, la vacuna se administra de forma sistemática en Galicia desde 2008.

Ampliación de población con posibilidad de vacunarse

La nueva ampliación permitirá vacunar a unas 21.000 personas más. La pauta será además más sencilla que en anteriores campañas: bastará una única dosis, siguiendo las recomendaciones sanitarias vigentes. Los interesados podrán solicitar cita a través de la aplicación Sergas Móbil o llamando a su centro de salud.

El virus del papiloma humano está considerado la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo. Se calcula que la mayoría de la población sexualmente activa entrará en contacto con el virus en algún momento de su vida. Aunque en la mayor parte de los casos desaparece sin causar síntomas, cuando la infección persiste puede derivar en enfermedades graves y distintos tipos de cáncer. El VPH está directamente relacionado con prácticamente todos los casos de cáncer de cuello de útero, pero también con tumores de pene, ano, vulva, vagina, orofaringe y boca, tanto en hombres como en mujeres. Además, está detrás de buena parte de las verrugas genitales, una patología muy frecuente que genera miles de consultas médicas cada año.

Estrategia de salud y ahorro a largo plazo

La Xunta sostiene que ampliar la vacunación masculina ayudará a reducir la circulación del virus entre la población y reforzará la protección colectiva. Los datos de cobertura registrados hasta ahora reflejan una elevada aceptación social de la vacuna: más del 90 % de los adolescentes gallegos nacidos en 2011 ya han sido inmunizados. Sanidade defiende que esta estrategia no solo tendrá un impacto directo en la salud pública y en la reducción de la morbimortalidad asociada al VPH, sino también en la disminución de la cargaasistencial derivada de enfermedades relacionadas con el virus. La medida se enmarca además en el nuevo Plan galego de infeccións de transmisión sexual 2026-2030, con el que el Gobierno autonómico aspira a reducir de forma sostenida la incidencia de estas infecciones en la comunidad.

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