Alerta alimentaria por la presencia de salmonela en cuatro lotes de batidos proteicos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado de la presencia de salmonella en cuatro lotes de batido proteico vegano en polvo de la marca "226ERS", de procedencia española. La agencia recomienda a aquellas personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta que se abstengan de consumirlo.

Los lotes afectados son el "2507B1002" y el "2507B1015", ambos con fecha de caducidad de 31 de julio de 2027 y de sabor a chocolate, con un peso de 700 gramos y conservado a temperatura ambiente; el "2511B1011", que caduca el 30 de noviembre de 2027 y cuyo sabor es a vainilla, con el mismo peso y conservación que los anteriores; y el "2507B1021", con fecha de caducidad de 31 de julio de 2027, sabor a frutos rojos, peso de 700 gramos y mantenido a temperatura ambiente.

Según la información disponible, la distribución se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional, por lo que la AESAN ha señalado que esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

El objetivo es que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La AESAN ha explicado que, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, se recomienda acudir a un centro de salud.

Síntomas de la salmonelosis

Los principales síntomas de esta intoxicación son diarrea, fiebre y calambres abdominales (estomacales) dentro de las 8 a 72 horas siguientes a la exposición. La mayoría de las personas sanas se recupera en unos pocos días o una semana sin tratamiento específico.

En algunos casos, la diarrea puede causar una deshidratación grave y requerir atención médica inmediata. También pueden desarrollarse complicaciones que ponen en riesgo la vida si la infección se propaga a otras zonas fuera de los intestinos.