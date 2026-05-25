La OMS eleva a más de 900 los casos sospechosos o confirmados de ébola en el Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este lunes que los casos sospechosos o confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a más de 900. En ellos se incluye los 101 en los que la presencia del virus se ha identificado en los laboratorios.

El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, donde una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.

"La violencia está obligando a la gente a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios, lo que está dificultando gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con la suficiente antelación como para proporcionar apoyo", ha señalado. Además, esta enfermedad ha causado 204 "muertes probables".

Situación compleja en Bunia

La situación es especialmente tensa en Bunia, capital de la provincia de Ituri. La ciudad afronta esta grave crisis en una situación de negacionismo, tensión social, conflicto de grupos armados y escasez de recursos sanitarios.

Bunia tiene casi 693.000 habitantes, entre los que hay quienes "no creen del todo" en este brote, el decimoséptimo que azota a la RDC, según declaró el coordinador adjunto de la sociedad civil de la ciudad, Jean Mari Ezadri.

"En la comunidad, especialmente entre los sectores menos educados de la sociedad, muchos no lo creen del todo. Profundamente apegada a las tradiciones y la religión, una parte de la población cree que todo es una invención", lamentó Ezadri.

Ajena a esta pesadilla parece vivir parte de la población, que hace su vida cotidiana sin aparente preocupación por el brote, pese a que los hospitales están saturados de pacientes.

Por eso, líderes comunitarios, las autoridades provinciales, la Policía y el Ejército acordaron reforzar las acciones de concienciación y prevenir el riesgo de propagación del virus del Ébola Bundibugyo, cepa cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"A esta comunicación masiva nos dedicamos en todos los lugares de mayor afluencia: taxis, autobuses, escuelas, iglesias, universidades (…). Quienes comprenden, sin temor ni desconfianza, aplican con mayor facilidad las medidas", explicó Ezadri. Falta de equipos de protección

Al peligro del brote se suma la presencia de diferentes grupos armados como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que tienen vínculos difusos con la organización yihadista Estado Islámico, la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (Codeco).

Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, es rica en oro y sus minas son codiciadas por estos grupos, que atacan a la población civil y cuyos enfrentamientos con el Ejército congoleño han provocado más de 273.000 desplazados internos en Ituri, según la ONU.

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