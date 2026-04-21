Estados Unidos rebaja el riesgo de IQOS: "Reduce significativamente la exposición a sustancias dañinas"

Batalla ganada para Philip Morris International frente a la Sanidad de la administración Trump. La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, la mayor responsable de salud pública en aquel país, ha vuelto a autorizar a la marca IQOS, perteneciente al gigante tabaquero, y a cinco de sus productos como Producto de Tabaco de Riesgo Modificado (Modified Risk Tobacco Product -MRTP), una decisión excepcional que consolida estos dispositivos como los únicos productos de tabaco calentado con permiso explícito del regulador para comunicar una reducción de exposición a sustancias nocivas frente al cigarrillo convencional.

"Revisión científica rigurosa"

En su orden, la FDA concluye que "los estudios científicos han demostrado que cambiar completamente de los cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición de tu cuerpo a sustancias químicas dañinas o potencialmente dañinas.”. Una afirmación que supone una importante victoria para la compañía tabaquera. Al emitir las órdenes de renovación del estatus de Producto de Tabaco de Riesgo Modificado para IQOS, la agencia de salud pública explica además que “la evidencia científica disponible sin realizar estudios epidemiológicos a largo plazo demuestra que una reducción medible y sustancial de la morbilidad o mortalidad entre los consumidores individuales de tabaco es razonablemente probable”.

Estas conclusiones forman parte de una evaluación regulatoria exhaustiva, "revisión rigurosa" dicen en la FDA, basada en la evidencia científica disponible y definen con precisión el marco bajo el cual la FDA permite la comunicación de reducción de exposición para IQOS en Estados Unidos. La reautorización cubre a los dispositivos IQOS y permite seguir informando a fumadores adultos sobre las diferencias en exposición química entre el tabaco calentado y el cigarrillo tradicional. En la práctica, la decisión refuerza un enfoque de diferenciación regulatoria basada en el riesgo relativo.

España y la particularidad extremeña

En el mercado español, IQOS concentra prácticamente todo el segmento de tabaco calentado y representa alrededor del 3,5 % del mercado total de tabaco, y en grandes ciudades como Madrid y Barcelona supera el 10% de cuota. El cigarrillo convencional sigue ocupando más del 80% del mercado total de tabaco, lo que sitúa a España entre los países europeos con mayor margen para que los fumadores adultos que no dejen el hábito por completo migren hacia productos sin combustión, siempre que el marco regulatorio acompañe y diferencie productos según su perfil de riesgo. Esta transición también tiene una lectura económica y territorial.

Extremadura, donde se cultiva cerca del 98 % del tabaco producido en España y hace que España sea el tercer país con mayor producción de hoja de tabaco de Europa, ya produce hoja destinada a tabaco calentado bajo estándares de alta calidad para IQOS. Este vínculo conecta el desarrollo del tabaco calentado con el futuro de una región históricamente dependiente del tabaco en un contexto de caída estructural del cigarrillo convencional.

Éxito tabaco calentado: Japón e Italia

La experiencia internacional aporta ejemplos claros del impacto de estos productos en el consumo de cigarrillos. Japón es el caso más documentado: desde la introducción del tabaco calentado, las ventas de cigarrillos han caído a un ritmo cinco veces superior al observado en los años previos, hasta acumular descensos cercanos al 50 %, según datos oficiales y estudios independientes. La disponibilidad de alternativas sin combustión ha sido identificada como un factor clave en esta aceleración del abandono del cigarrillo entre fumadores adultos.

En Europa, Italia se ha convertido en el mercado más avanzado en tabaco calentado, con la mayor penetración del continente y una caída sostenida del consumo de cigarrillos tradicionales. Con estos niveles de adopción, analistas y expertos del sector apuntan a que, si la tendencia se mantiene, el cigarrillo convencional podría desaparecer de forma práctica del mercado italiano en el horizonte de la próxima década, con implicaciones relevantes para la salud pública, al reducir la prevalencia del producto más dañino del mercado del tabaco.

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