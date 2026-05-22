Alerta por la presencia de listeria en varios quesos frescos vendidos en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha dado a conocer una alerta alimentaria por la retirada de varios lotes de queso fresco de vaca en España con presencia de 'listeria monocytogenes'.

Según la información disponible, ha habido "una amplia y atomizada distribución" de estos productos "en todas las comunidades autónomas".

Son ocho las variedades de queso fresco detectadas de entre cuatro marcas distintas, que han sido retiradas por precaución de la venta tras la alerta: 'Goya Europa', 'Nativo', 'Sabor de Casa' y 'Cerrato'.

De la marca 'Goya', los productos afectados son el queso estilo llanero de 300 g, de queso Latino Barra de queso envasada 300 g, queso Latino fresco de vaca de 300 g y queso Latino de 250 g.

En cuanto a la marca 'Nativo', el queso costeño de 300 g y el queso costeño en barra 300 g.

De 'Sabor de casa', barra de queso y en envases de 325 g.

Así como el queso fresco sabor Mediterráneo de la marca 'Cerrato', de 300 gramos.

Medidas de precaución

Las propias empresas comercializadoras han sido las encargadas de tomar la decisión, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar síntomas como vómitos, diarrea o fiebre; se recomienda acudir a un centro de salud.

De igual forma, se recomienda a aquellas personas que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo, así como ampliar la retirada a todos los lotes cuya fecha de caducidad sea 6 de julio o anterior

Especial cuidado con la Listeria en caso de estar embarazada

La listeriosis es una zoonosis de origen alimentario que no es frecuente, aunque puede llegar a tener síntomas graves. En personas sanas, su sintomatología puede asemejarse a la de una gastroenteritis, aunque puede resultar problemática en población vulnerable.

Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo porque la listeriosis puede ser trasmitida al feto a través de la placenta. En caso de embarazo, se recomienda consultar el apartado de alimentación de la 'Guía del embarazo' del Departamento de Salud de Gobierno Vasco, así como extremar la precaución en relación a los alimentos que se deben evitar.

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