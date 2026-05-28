Operado por primera vez en Europa un feto con el intestino fuera del cuerpo

El pequeño Thiago tiene 2 meses y ya ha superado una compleja operación antes de nacer. Está tranquilo, bosteza y se acurruca en los brazos de Camila, su mamá, mientras el equipo médico que le operó cuando estaba en el vientre de su madre explica la cirugía fetal a la que se sometió, una intervención que ya es historia de la cirugía fetal.

Un equipo especializado del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y el Clínic ha realizado por primera vez en Europa una cirugía fetal para corregir la malformación del pequeño que había desarrollado todo el intestino fuera de su cuerpo.

Una cirugía muy compleja

El feto presentaba una gastrosquisis, “una malformación congénita en la que los intestinos se desarrollan fuera a través de un orificio en la pared abdominal, situada a la derecha del cordón umbilical que no se cierra” apunta Eduard Gratacós, director de BCNatal HSJD-HC “ cuando el intestino se sale si no se hace nada, cuando nace el bebé tiene un intestino muy dañado, muy corto y no pueden alimentarse de forma normal”. Este tipo de cirugía fetal permite “reparar este defecto antes de que el bebé nazca” para conseguir que estos bebés no nazcan con los intestinos dañados.

Se trata de una “operación de alta complejidad en un espacio muy reducido” añade el doctor Xavier Tarrado, jefe de Cirugía del Hospital Sant Joan de Déu, “sino se hubiera intervenido en el vientre de la madre, el bebé corría el riesgo de sufrir el síndrome del intestino corto y tener que requerir nutrición parenteral a largo plazo e incluso un trasplante intestinal.”

Pesaba 700 gramos y sus tejidos eran como “papel de fumar”

La operación se realizó en dos horas y media en la semana 28 de gestación y duró dos horas y media. Pesaba apenas 700 gramos y sus tejidos “eran muy delicados, como papel de fumar” explica el doctor Gratacós. Los cirujanos realizaron una incisión en el vientre de la gestante para acceder al útero, recolocaron el feto en la posición adecuada para poder intervenirlo mediante laparoscopia. La intervención ha sido todo un éxito y el pequeño nació semanas después.

“Muchos nervios y ahora felicidad”

Camila Molina, es la madre de Thiago, dice que “está muy feliz pero que al principio pasó muchos nervios”. Su bebé ya tiene 2 meses y come con normalidad, "es un niño sano, como cualquier otro". Hoy posan sonrientes antes los medios ajenos a que son los protagonistas de una cirugía pionera en Europa.

La gastrosquisis se da entre 2 y 3 de cada 10.000 nacimientos (120 casos anuales en España y 2400 en Europa) pero la cirugía fetal solo estaría indicada en un 10% de estos casos. Los especialistas subrayan que se trata de una técnica reservada para los casos más graves debido a su complejidad pero “abre una nueva vía a la esperanza y puede cambiar radicalmente el pronóstico y la vida de estos niños y sus familias”.

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