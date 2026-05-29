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Diseñan prótesis personalizadas para personas con ausencia total o parcial del brazo

Esta una nueva prótesis modular de brazo impresa en 3D facilita tareas cotidianas de forma más autónoma.

Así son las prótesis personalizadas diseñadas por la Universidad de Alicante

Así son las prótesis personalizadas diseñadas por la Universidad de Alicante

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Ir en moto, jugar a videojuegos o tocar la guitarra. Son actividades que cualquiera puede hacer, pero a quienes les falta un brazo es mucho más complicado. Desde la Universidad de Alicante están desarrollando prótesis para facilitar el día a día a las personas con ausencia total o parcial del miembro superior.

"Estamos haciendo una prótesis multifuncional que permite intercambiar el gadget para adaptarlo a la necesidad de su propio paciente. Primero ajustamos la cazoleta en el muñón y luego colocamos el gadget. Todo es personalizado, son cosas que no puedes encontrar en la ortopedia", explica Javier Esclapés, director científico de BioFab e ingeniero de la Universidad de Alicante.

Primero escuchan las necesidades de las personas sin brazo y después les diseñan una prótesis modular impresa en 3D. "Para peinarse, para cocinar unos macarrones, para llevar motocicletas, para ir en bici o incluso para tocar la guitarra". Son algunas de las prótesis que ya han desarrollado.

Uno de los usuarios de estos gadgets es Jonay, su brazo izquierdo acaba por encima del codo. "A mí me han hecho un tenedor que me sirve para ponerlo en el hombro y, con la otra mano, puedo cortar la carne yo mismo. Antes tenía que pedir ayuda a mis padres para que me cortaran las cosas. Hace tiempo también pedí un gadget que me permitía jugar a videojuegos porque a mí me gustaba bastante Al mover el muñón podía controlar al personaje".

A Raquel le falta el brazo izquierdo y le encanta ir en moto, pero hasta ahora solo podía utilizar las de menor cilindrada. "Me han hecho la prótesis para ir cogida de las dos manos con la moto. Yo siempre he ido con una de 49, una vespino, pero para llevar una más grande resulta que ya tienes que ir apoyada con las dos manos".

Estas prótesis no solo sirven para realizar tareas que antes no podían, sino también para mejorar la postura. "Muchos de ellos trabajan con el muñón sin ningún tipo de prótesis por lo que tienen una postura inadecuada, ya que agachan mucho una parte del cuerpo donde les falta el brazo y eso lleva lesiones. No solo mejoramos su día a día, sino que también también mejora su bienestar", cuenta Javier.

Como estas prótesis se hacen con impresoras 3D se pueden personalizar, no hacen falta moldes y el coste y tiempo de fabricación es menor.

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