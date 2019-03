A los 15 años, la mitad de los chavales y siete de cada diez niñas sufren dolores de espalda y otros problemas relacionados con la columna vertebral. Males que tienen su origen en posturas incorrectas en el colegio o en casa. Un equipo de fisioterapeutas enseña a los escolares a realizar sus actividades diarias de forma más saludable.

Pasan el 80% de las horas lectivas sentados, aunque la mayoría desconoce cómo debe hacerlo. Algunos se sientan de lado, otros sobre una pierna, los de la última fila hacen malabares con la silla y los más perezosos se echan hasta una cabezadita. Pero por muy cómodas que puedan parecer, son posturas incorrectas, que día tras día dañan la espalda de los más pequeños.

Pero no sólo hay que guardar las formas en clase. En casa, no vale estudiar tumbado en la cama ni ponerse de puntillas para lavarse los dientes. Si el lavabo queda alto, usamos un taburete. Y para no machacar la espalda de camino al cole, en la mochila sólo debemos llevar lo imprescindible.



Además, si la mochila es de asa hay que repartir el peso sobre los dos hombros. Y si es de carro, se debe arrastrar sin curvar la espalda. En las aulas, los expertos recomiendan utilizar pupitres ajustables a la altura de los alumnos. Y es que las cifras son alarmantes: el 20% de los niños de entre seis y ocho años sufren ya problemas relacionados con la columna vertebral.