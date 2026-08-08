25 personas afectadas por un brote de salmonelosis en Oviedo

Un brote de salmonelosis ha afectado a 25 personas en Oviedo, trece de ellas permanecen ingresadas en el Hospital Universitario Central de Asturias, según ha informado la consejera de Salud de Asturias, Concepción Saavedra.

Saavedra también ha comentado que los 25 implicados han acudido a las urgencias del hospital ovetense, siendo trece de ellos ingresados, entre lo que se encuentra un niño, por suerte todos evolucionan favorablemente, además hay otras dos personas en observación.

"Esta noche no hubo ningún caso en urgencias, pero es posible que durante la mañana de hoy todavía pueda aparecer algún caso", ha dicho tras apuntar que los análisis realizados a los afectados han determinado la presencia de salmonella. En declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria de Muestras de Asturias, la consejera ha señalado que Salud Pública "ha retirado todos los productos que puedan tener relación con este foco".

Ya hubo un brote grande el pasado marzo

El pasado marzo hubo otro brote bastante grande a causa de salmonelosis. En esta ocasión ocurrió en un colegio, siendo 47 las personas infectadas, de las cuales 14 tuvieron que ser hospitalizadas.

¿Qué es la salmonelosis?

Se trata de una infección gastrointestinal común provocada por bacterias del género Salmonella que vienen de los intestinos de animales y humanos. Se transmite principalmente al consumir alimentos o agua contaminadas por materia fecal.