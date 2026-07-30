¿La creatina mejora la respuesta inmunitaria contra los tumores?: “Es pronto para saberlo"

Cada vez es más frecuente que los deportistas consuman creatina para mejorar su rendimiento físico y favorecer el desarrollo muscular. Hasta el momento, esos eran los beneficios más conocidos de dicho suplemento para el cuerpo. Ahora, se ha comprobado que esas ventajas van mucho más allá y la creatina ha entrado en el terreno de la inmunología clínica.

Gracias a una investigación de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), se ha comprobado que la creatina podría ayudar a ciertas células del sistema inmunitario a trabajar mejor contra los tumores cancerígenos.

Este estudio, publicado en la revista iScience, se centra en unas células llamadas dendríticas. A priori, este nombre puede sonar desconocido o muy técnico para muchos. Sin embargo, la función de estas células es clara: son las encargadas de detectar el problema, avisar al sistema inmunitario y preparar los linfocitos para atacar al tumor.

Esta investigación está probada en ratones, y aunque no podría sustituir a un tratamiento, abre una vía importante para reforzar las inmunoterapias. Así lo ha detallado la dietista clínica Pilar Pastor, que asegura que “habría que seguir con la investigación”, ya que ahora “estamos con modelos biológicos o probados en animales”. Ha explicado que, para obtener unas conclusiones que se puedan aplicar a los humanos, “habría que hacer más estudios en pacientes con tumores”.

Una reserva rápida de energía para las células y el músculo

Antes de conocer más detalles de dicho estudio, Pastor ha explicado qué es la creatina: “Es una sustancia natural que se produce en nuestro organismo a partir de tres aminoácidos”. Aunque nuestro cuerpo es el encargado de generarla de forma natural, esta sustancia también se puede obtener, “en pequeñas cantidades”, consumiendo distintos alimentos como “carnes o pescados”.

La creatina cuenta con una función específica. Tal y como asegura Pilar Pastor “funciona como una reserva rápida de energía para las células y especialmente, para el músculo”.

Los beneficios de la creatina

Los beneficios de esta sustancia natural son variados. Según Pilar Pastor, “se ha demostrado que la creatina potencia la fuerza y el desarrollo de la masa muscular”. Esos serían los más conocidos, aunque no son los únicos. Tal y como ha explicado la dietista clínica, “se está investigando muchísimo para un envejecimiento saludable para prevenir la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular”.

También se registran beneficios en “personas con menopausia”. Según Pastor, la creatina “podría ayudar a perder menos masa muscular”. No obstante, Pastor insiste en que la suplementación hay que “acompañarla de entrenamiento”.

“No hay evidencia científica de daños en los riñones o en el hígado”

Este suplemento de moda, y pese a sus ventajas, tampoco se ha librado de ciertos mitos. Son varias las voces que insisten en los daños renales o hepáticos que provoca la creatina.

Según detalla Pastor, “no hay una evidencia científica de daños en los riñones o en el hígado cuando se toma suplementación con creatina”. Sin embargo, sí detalla que puede haber “una leve confusión porque cuando se consume creatina a través de suplementación se pueden ver incrementados los niveles de creatinina”.

Sobre si la creatina podría complementar a algún tratamiento oncológico, Pilar Pastor considera que “es demasiado pronto para plantearlo”, aunque sostiene que “en el estudio ya adelantan las posibles salidas que podría tener la creatina en el futuro”.

Precisamente, la investigación desarrollada por la UCLA es un gran salto, aunque queda el más importante: demostrarlo en pacientes reales.

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