Un equipo de investigadores descubre una proteína que aporta más información sobre el cáncer de pulmón

Un equipo de investigadores de la Universidad de Barcelona ha identificado un nuevo biomarcador, es decir, una sustancia que indica la presencia de material biológico y que se utiliza para detectar enfermedades, en cáncer de pulmón. Se trata de la proteína TIMP-1, que actúa como una pista para saber más datos sobre ese tipo de cáncer y de qué células está rodeado y así elegir tratamientos más personalizados y que funcionen mejor.

Esta proteína explica por qué los dos tipos más comunes de cáncer de pulmón (adenocarcinoma y carcinoma escamoso) responden de forma distinta a los mismos tratamientos, denominados antiangiogénicos, que son aquellos que cortan el suministro de sangre al tumor.

¿Por qué es importante este hallazgo?

Los fibroblastos del adenocarcinoma segregan más proteína TIMP-1, activando vías proangiogénicas. En un carcinoma escamoso, en cambio, domina la hipoxia y la acidosis del tejido tumoral del tejido tumoral. Esto quiere decir, que cada tipo de tumor vive en un entorno biológico diferente y en consecuencia, necesita tratamientos distintos.

Consecuencias clínicas

Los investigadores concluyen que no tienen ningún sentido tratar todos los cánceres de pulmón de la misma forma, ya que dos tumores pueden parecer similares y estar impulsados por mecanismo diferentes. Esto sirve para que el oncólogo sepa desde el inicio del tratamiento: qué tratamiento tiene más probabilidades de tener éxito, cuál o cuáles no y qué pacientes pueden beneficiarse de ciertas terapias. Ya que, hasta ahora, se daba el mismo tratamiento para los dos tipos de cáncer antes mencionados.

Por lo tanto, la TIMP-1 podría ser la clave para decidir qué terapia es la idónea en cada paciente.

¿Qué sucedía hasta ahora? ¿Y qué cambia?

Hasta el momento se clasificaba este tipo de cáncer por tipo de célula mientras que ahora, este nuevo estudio da un paso más: cómo son los fibroblastos que rodean al tumor. Dos pacientes con adenocarcinoma pueden recibir dos fármacos distintos según el nivel que tengan de TIMP-1.

También se producen cambios en el diagnóstico ya que los investigadores proponen que el análisis de cada tumor incluya: los fibroblastos del paciente, el grado de angiogénesis -proceso por el cual se forman nuevos vasos sanguíneos- y sus niveles de proteína TIMP-1.

Esto supone un cambio de paradigma, que el cáncer deja de verse como algo aislado sino como que empieza a entenderse como un ecosistema donde el entorno celular decide tanto como la mutación de las células. En ello ya trabajan grupos de investigadores de Barcelona, Navarra y otros centros del país. Ahora, el reto es demostrar que este hito podrá mejorar la supervivencia real de los pacientes con este tipo de cáncer.

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