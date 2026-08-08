Detenido un hombre por quebrantar una orden de alejamiento durante las fiestas patronales en Estella (Navarra)

En la mañana de este sábado, la Policía Foral ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, al incumplir una orden de alejamiento en vigor durante las fiestas patronales en Estella (Navarra).

El arresto fue realizado por agentes del Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la comisaría del municipio navarro a través de un dispositivo especial de vigilancia, que les permitió localizar al sospechoso incumpliendo la medida judicial.

El dispositivo especial

Tras recibir información que señalaba que el sospechoso podría quebrantar la medida judicial de alejamiento fue donde se inició la actuación policial.

Ante este escenario de riesgo, la Policía Foral activó de manera inmediata un dispositivo de vigilancia, este estaba integrado por agentes vestidos de paisano con el objetivo para garantizar la seguridad de la víctima y prevenir la comisión del delito. El resultado de este despliegue ayudó a localizar al sospechoso en el momento que incumplía la orden de alejamiento, en ese momento se intervino a su detención.

Protocolo de actuación y colaboración ciudadana

Por su parte, la Policía Foral ha recordado que el cuerpo autonómico dispone de protocolos específicos de protección y seguimiento para los casos de violencia de género. Estos mecanismos incluyen vigilancias exhaustivas tanto en el entorno de las víctimas como de los agresores.

La finalidad de estas medidas es prevenir nuevos episodios de violencia, garantizar el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales, y ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de riesgo.

La Policía Foral insiste en la importancia de comunicar de forma inmediata a las fuerzas de seguridad cualquier indicio o información que pueda poner en peligro a una víctima. La colaboración ciudadana es una herramienta fundamental para anticiparse a estos delitos y asegurar la eficacia de las medidas de protección.