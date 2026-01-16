Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Brote salmonelosis

Tres hospitalizados por un brote de salmonelosis en un instituto de A Coruña

Serían 68 las personas afectadas, sobre todo alumnos del IES Plurilingüe Elviña. El origen parece estar en una tortilla servida en la cafetería del centro.

Úrsula Lorenzo
Publicado:

Vómitos, diarrea y fiebre: los síntomas clásicos de las infecciones por salmonela. Es lo que han experimentado los afectados por este brote, que parece haberse originado en la cafetería del Instituto Elviña de A Coruña. El centro no dispone de comedor escolar, por lo que los estudiantes suelen consumir los alimentos vendidos en la cafetería.

La tortilla presuntamente contaminada se sirvió en este establecimiento durante el recreo de los días 8 y 9 de enero. Este habría sido el origen del brote que ha derivado en una investigación epidemiológica, todavía en curso.

Los síntomas descritos son los habituales de una gastroenteritis, que estaría afectando ya a 68 personas, 17 de ellas confirmadas por las autoridades, y tres hospitalizadas. La mayoría de los estudiantes ha sido atendida de forma ambulatoria, requiriendo asistencia en centros de salud o mediante consultas telefónicas. Solo una minoría, tres personas, ha precisado ingreso hospitalario.

Desde que la Consellería de Sanidade tuvo conocimiento del brote el pasado lunes, la cafetería del instituto permanece cerrada de forma preventiva y se activaron todos los protocolos correspondientes de vigilancia para identificar el alimento causante y evitar que hubiese mayor contaminación y, con ella, nuevos casos.

La investigación epidemiológica continúa abierta

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha informado de que el estudio continúa y que se está realizando un seguimiento estrecho de todos los afectados y de la posible fuente de contaminación.

Las familias de los afectados han sido informadas y se les han facilitado recomendaciones sanitarias, que son las habituales en casos similares de vómitos, diarrea y fiebre. No se prevé que la situación se complique más ni que se produzcan nuevos casos, en vista del tiempo transcurrido, aunque permanecen atentos a cualquier posibilidad.

Al mismo tiempo, las autoridades insisten en la importancia de aplicar controles estrictos de seguridad alimentaria en cualquier establecimiento público en el que se sirvan alimentos, más aún en entornos escolares.

