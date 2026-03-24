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Hospitalizadas 14 alumnas, una de ellas en la UCI, por un brote de salmonelosis en un colegio de Talavera

Un total de 47 alumnas se han visto afectadas por salmonelosis después de ingerir un alimento "en mal estado". Analizan cuál pudo ser el origen de la intoxicación.

Imagen de archivo de un aula de colegio

Imagen de archivo de un aula de colegioGetty Images

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Juan Muñoz
Publicado:

Un brote de salmonelosis en un colegio de Talavera de la Reina, Toledo, ha dejado un total de 47 alumnas afectadas, de las cuales 14 han tenido que ser hospitalizadas y una de ellas permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Trece alumnas se encuentran ingresadas en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, mientras que la alumna más afectada está en la UCI de Hospital General Universitario de Toledo. Todas ellas evolucionan favorablemente.

Varias alumnas comenzaron a encontrarse mal después de ingerir algún alimento "en mal estado" el pasado jueves 19 de marzo, pero desde entonces el número de jóvenes intoxicadas ha ascendido hasta 47.

El brote de salmonelosis ha tenido lugar en el colegio Compañía de María. El centro educativo ya ha enviado muestras del menú al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, en Madrid, para realizar la trazabilidad del brote e intentar determinar el origen de la intoxicación.

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