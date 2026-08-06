Un estudio sitúa a la viagra como posible fármaco contra la metástasis del cáncer

La viagra se desarrolló originalmente para tratar la hipertensión arterial y el dolor de pecho causado por la reducción del flujo sanguíneo al corazón, pero el las últimas décadas se ha convertido en la terapia más conocida del mundo para la disfunción eréctil.

Ahora, el sildenafil, principio activo de la conocida viagra, podría tener una utilidad inesperada, dificultar la metástasis, el proceso por el que las células cancerosas se desprenden del tumor original y colonizan otros órganos.

El estudio publicado en la revista Cancer Research ha despertado un gran interés entre la comunidad científica, aunque los propios investigadores insisten en que todavía es demasiado pronto para hablar de una nueva terapia contra el cáncer.

La clave de la viagra

Los investigadores, liderados por el Dr. Yarden Ariav en el laboratorio de Erez, demostraron que el sildenafil limita la capacidad de las células cancerosas para utilizar el colesterol, un componente esencial de las membranas celulares.

La clave está en el colesterol. Las células tumorales lo necesitan para fabricar nuevas membranas celulares y poder sobrevivir cuando se desplazan por el organismo. Como resultado, hay menos colesterol disponible para las necesidades de la célula, y resulta que las células cancerosas son particularmente vulnerables a esta reducción en el suministro de colesterol.

Los investigadores también descubrieron que combinar fármacos de la familia de la viagra con estatinas, otra clase de medicamentos ampliamente utilizados que reducen la producción de colesterol en el cuerpo, puede ser incluso más eficaz para limitar la metástasis.

Esta combinación no solo podría limitar el acceso de las células cancerosas al colesterol existente, sino también impedir que produzcan nuevo colesterol, lo que podría potenciar el efecto antimetastásico.

Probado con 5 millones de pacientes

El equipo que llevó a cabo el estudio combinó experimentos con células humanas y modelos animales con el análisis de datos clínicos de unos cinco millones de pacientes del sistema sanitario israelí.

Los resultados apuntan a que quienes tomaban sildenafil presentaban una mejor supervivencia, especialmente cuando el tratamiento se combinaba con estatinas, medicamento utilizado para reducir el colesterol. Sin embargo, esta asociación no demuestra por sí sola que el fármaco sea el responsable del beneficio observado.

Otro de los aspectos prometedores del estudio es que el sildenafil es un medicamento ampliamente conocido. Su perfil de seguridad está bien establecido, pudiendo facilitar su reutilización en futuros ensayos si se demuestra que realmente aporta beneficios frente a la metástasis.

Los expertos recuerdan que ningún paciente debe automedicarse con sildenafil con la intención de prevenir o tratar un cáncer. El fármaco puede estar contraindicado en determinadas personas y su posible papel en oncología sigue siendo, por ahora, una prometedora hipótesis científica que deberá superar el examen de los ensayos clínicos antes de llegar a la práctica asistencial.