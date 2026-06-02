Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Alimentación

Un estudio revela que las ensaladas preparadas no son tan saludables como aparentan

Casi la mitad de las ensaladas preparadas suspenden por sus ingredientes.

Ensalada envasada

Las ensaladas preparadas no son tan saludables como aparentan | Antena 3 Noticias

Publicidad

Gracia López
Publicado:

Están listas para consumir en cualquier sitio y aparentemente son opciones de comida rápida muy saludable, pero solo en apariencia porque no todas las ensaladas envasadas que habitualmente encontramos en los supermercados cumplen con ese adjetivo.

Un estudio de la OCU ha analizado algunas de las que encontramos a la venta y casi la mitad no aprueba en la escala saludable. Para comprobarlo hemos querido ponerlas a prueba con una dietista nutricionista. María Picazo asegura que el marketing de este tipo de productos nos puede llevar a error a la hora de elegirlas, “todas tienen una apariencia muy saludable hasta que nos fijamos en los ingredientes extra, los toppins”.

La mayoría de estos ingredientes son proteínas de mala calidad como bacon o surimi, también suelen llevar grasas denominadas “malas” por ejemplo los quesos demasiado curados. Tampoco son recomendables aquellas que contienen picatostes. Y mención aparte merecen los aliños ya que en su gran mayoría son ultraprocesados de manera que, según Picazo, conseguimos el efecto contrario del deseado al consumir una de estas ensaladas.

Pero aunque muchos de estos platos listos para consumir suspenden, algunos sí que pasan la prueba de nuestra experta. Para escoger las mejores opciones María Picazo nos recomienda fijarnos en primer lugar en el aderezo “Nunca debe estar compuesto por mayonesa o nata, ni tener su color, debemos elegir el que sea lo más natural posible: aceite y vinagre y poco más”. En cuanto a las proteínas hay que buscar las que no estén muy procesadas, como el atún. Entre los toppins más saludables destaca las aceitunas, el queso fresco, la manzana o los picatostes integrales.

Uno los problemas a la hora de decantarse por este tipo de comida es pensar que contienen los nutrientes de un plato único pero no siempre es así. “Estas ensaladas no tienen las calorías suficientes para una persona que tengan mucha actividad, en ese caso podemos optar por una que contenga pasta. En cualquier caso recomiendo añadirles algún otro ingrediente o acompañarla de otro alimento”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un fármaco oral duplica la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado

Pruebas en laboratorio

Publicidad

Salud

Ensalada envasada

Un estudio revela que las ensaladas preparadas no son tan saludables como aparentan

Pruebas en laboratorio

Un fármaco oral duplica la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado

Las claves del brote de ébola en África, "una emergencia de salud pública de importancia internacional"

Aíslan a un sospechoso de contagio de ébola en Cerdeña, Italia

Bacterias multirresistentes
Bacterias

Las infecciones por bacterias multirresistentes serán la primera causa de muerte por enfermedad en 2050

Así son las prótesis personalizadas diseñadas por la Universidad de Alicante
Prótesis

Diseñan prótesis personalizadas para personas con ausencia total o parcial del brazo

La domesticacion de la almendra endulzo su sabor
Unión Europea

Alerta alimentaria por la presencia de una toxina peligrosa en un fruto seco procedente de España

La Unión Europea ha ordenado la retirada del producto.

Fachada del Hospital Gómez Ulla
Hantavirus

España, Francia y Países Bajos reciben un antiviral experimental japonés contra el hantavirus

La Unión Europea coordina el envío de las primeras dosis mientras el paciente ingresado en el Gómez Ulla continúa estable.

Un bebé que se sometió a una cirugía estando en el útero

Operado por primera vez en Europa un feto con el intestino fuera del cuerpo

Ébola en el Congo

La OMS admite que la epidemia de ébola "nos está superando”

Galicia vacunará desde este lunes contra el papiloma humano a hombres de hasta 25 años

Galicia vacunará desde este lunes contra el papiloma humano a hombres de hasta 25 años

Publicidad