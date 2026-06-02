Un estudio revela que las ensaladas preparadas no son tan saludables como aparentan

Están listas para consumir en cualquier sitio y aparentemente son opciones de comida rápida muy saludable, pero solo en apariencia porque no todas las ensaladas envasadas que habitualmente encontramos en los supermercados cumplen con ese adjetivo.

Un estudio de la OCU ha analizado algunas de las que encontramos a la venta y casi la mitad no aprueba en la escala saludable. Para comprobarlo hemos querido ponerlas a prueba con una dietista nutricionista. María Picazo asegura que el marketing de este tipo de productos nos puede llevar a error a la hora de elegirlas, “todas tienen una apariencia muy saludable hasta que nos fijamos en los ingredientes extra, los toppins”.

La mayoría de estos ingredientes son proteínas de mala calidad como bacon o surimi, también suelen llevar grasas denominadas “malas” por ejemplo los quesos demasiado curados. Tampoco son recomendables aquellas que contienen picatostes. Y mención aparte merecen los aliños ya que en su gran mayoría son ultraprocesados de manera que, según Picazo, conseguimos el efecto contrario del deseado al consumir una de estas ensaladas.

Pero aunque muchos de estos platos listos para consumir suspenden, algunos sí que pasan la prueba de nuestra experta. Para escoger las mejores opciones María Picazo nos recomienda fijarnos en primer lugar en el aderezo “Nunca debe estar compuesto por mayonesa o nata, ni tener su color, debemos elegir el que sea lo más natural posible: aceite y vinagre y poco más”. En cuanto a las proteínas hay que buscar las que no estén muy procesadas, como el atún. Entre los toppins más saludables destaca las aceitunas, el queso fresco, la manzana o los picatostes integrales.

Uno los problemas a la hora de decantarse por este tipo de comida es pensar que contienen los nutrientes de un plato único pero no siempre es así. “Estas ensaladas no tienen las calorías suficientes para una persona que tengan mucha actividad, en ese caso podemos optar por una que contenga pasta. En cualquier caso recomiendo añadirles algún otro ingrediente o acompañarla de otro alimento”.

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