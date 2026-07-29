La historia de Luca, el adolescente con un trastorno neurológico que despertó del coma cantando

Hay historias que desafían cualquier explicación médica y consiguen emocionar incluso a quienes las leen desde la distancia. La de Luca, un adolescente de 15 años ingresado en el Hospital Provincial de Córdoba por un Trastorno Neurológico Funcional es una de ellas. Después de permanecer en coma, despertó entonando una copla del Carnaval de Cádiz. No llamó a sus padres, no preguntó dónde estaba. Cantó.

El momento quedó grabado por un familiar y, en pocos minutos, se hizo viral. Una escena que emociona desde los primeros segundos. Mientras Luca canta con esfuerzo, pero con una claridad que sorprende, al otro lado de la cámara apenas pueden contener las lágrimas. Luca comenzó a interpretar el final del popurrí de la chirigota 'Nos hemos venío arriba', de Écija, una agrupación a la que sigue con pasión. Para su familia, aquellos versos fueron mucho más que una canción: significaban que seguía ahí, luchando.

Sin embargo, la alegría inicial dio paso a una nueva incertidumbre. Según explican sus allegados, tras ese despertar el joven no ha vuelto a hablar. Su enfermedad, un Trastorno Neurológico Funcional, altera el funcionamiento del sistema nervioso sin que exista una lesión cerebral que lo explique. En su caso, le ha hecho perder el control de las piernas y de la vejiga, cambiando por completo la vida de un chico que hasta hace unos meses practicaba calistenia y llevaba una vida completamente normal.

La familia reclama ahora su traslado al Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, donde confían en que pueda recibir atención por parte de especialistas con experiencia en este tipo de patologías. Incluso contemplan acudir a otros hospitales del país si fuera necesario.

Mientras tanto, el caso de Luca ha despertado una enorme ola de solidaridad en redes sociales. Aficionados al Carnaval de Cádiz, peñas carnavalescas y miles de usuarios han compartido el vídeo de aquel despertar tan inesperado como conmovedor.

Porque, a veces, una copla es mucho más que música. Puede ser un refugio, un rayito de luz, que consigue abrirse paso en los momentos más difíciles y convertirse en la esperanza a la que una familia se agarra con todas sus fuerzas.

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