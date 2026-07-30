Perros y realidad virtual para ayudar a los más pequeños a sobrellevar el cáncer

Mejorar el bienestar emocional de los menores hospitalizados por cáncer, ayudándoles a reducir la ansiedad y afrontar el tratamiento desde un entorno más amable y humanizado.

Ese es el objetivo de una nueva terapia que el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña acaba de introducir en su planta de oncología infantil, destinada a los pequeños entre 2 y 15 años, un total de 35 en estos momentos.

Se trata de una iniciativa que nace bajo el título Uniendo Pisadas, que combina la interacción de los niños con perros de terapia con el uso de herramientas como las gafas de realidad virtual y tablets.

En palabras de la doctora Ana Alas, pediatra de Oncología del Hospital Materno Infantil de A Coruña: “Este proyecto supone un paso más hacia la humanización en el ingreso hospitalario de los pacientes más vulnerables”. “Las sesiones con los perros hacen un poco más humanos estos procesos, proporcionando a los pacientes un momento de alegría compartida”, explica.

Y añade: “Lo que vemos con estas sesiones es que conseguimos disminuir la ansiedad, aliviar el control y sobre todo reducir la hostilidad que el hospital supone para estos pacientes, que están sometidos a ingresos muy largos y muchas intervenciones y tratamientos”.

El programa, impulsado por la Fundación María José Jove (FMJJ) y la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica INIBIC, cuenta con la colaboración de la Fundación Inocente Inocente y el equipo especializado de IncrescenTO -centro de educación canina, adiestramiento y terapia asistida con animales-.

El papel de la realidad virtual

¿Y cuál es el papel de la realidad virtual en este proyecto de humanización hospitalaria? Antes de cada sesión con los perros de terapia los menores reciben apoyo visual mediante tablets y gafas de realidad virtual, en las que pueden ver imágenes reales de los animales y de las actividades previstas, lo cual, según explican desde la Fundación María José Jove, “facilita la anticipación de la experiencia, reduce la incertidumbre y favorece una actitud positiva ante la intervención”.

Además, tras la interacción con los perros, los pequeños pueden emplear de nuevo las tablets para expresar cómo han vivido dicha experiencia y acceder a contenidos específicos relacionados con saber más sobre sus nuevos amigos peludos.