Antena 3 Noticias
Última hora
Salud

Galicia

Perros y realidad virtual para ayudar a los más pequeños a sobrellevar el cáncer

El Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña acaba de incorporar a su planta de oncología infantil un innovador programa de terapia con el que pretende hacer más llevadera a los niños su lucha contra esta dura enfermedad.

Perros y realidad virtual en el tratamiento del cáncer infantil

Perros y realidad virtual para ayudar a los más pequeños a sobrellevar el cáncer | Antena 3 Galicia

Publicidad

Patricia Torres
Publicado:

Mejorar el bienestar emocional de los menores hospitalizados por cáncer, ayudándoles a reducir la ansiedad y afrontar el tratamiento desde un entorno más amable y humanizado.

Ese es el objetivo de una nueva terapia que el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña acaba de introducir en su planta de oncología infantil, destinada a los pequeños entre 2 y 15 años, un total de 35 en estos momentos.

Se trata de una iniciativa que nace bajo el título Uniendo Pisadas, que combina la interacción de los niños con perros de terapia con el uso de herramientas como las gafas de realidad virtual y tablets.

En palabras de la doctora Ana Alas, pediatra de Oncología del Hospital Materno Infantil de A Coruña: “Este proyecto supone un paso más hacia la humanización en el ingreso hospitalario de los pacientes más vulnerables”. “Las sesiones con los perros hacen un poco más humanos estos procesos, proporcionando a los pacientes un momento de alegría compartida”, explica.

Y añade: “Lo que vemos con estas sesiones es que conseguimos disminuir la ansiedad, aliviar el control y sobre todo reducir la hostilidad que el hospital supone para estos pacientes, que están sometidos a ingresos muy largos y muchas intervenciones y tratamientos”.

El programa, impulsado por la Fundación María José Jove (FMJJ) y la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica INIBIC, cuenta con la colaboración de la Fundación Inocente Inocente y el equipo especializado de IncrescenTO -centro de educación canina, adiestramiento y terapia asistida con animales-.

El papel de la realidad virtual

¿Y cuál es el papel de la realidad virtual en este proyecto de humanización hospitalaria? Antes de cada sesión con los perros de terapia los menores reciben apoyo visual mediante tablets y gafas de realidad virtual, en las que pueden ver imágenes reales de los animales y de las actividades previstas, lo cual, según explican desde la Fundación María José Jove, “facilita la anticipación de la experiencia, reduce la incertidumbre y favorece una actitud positiva ante la intervención”.

Además, tras la interacción con los perros, los pequeños pueden emplear de nuevo las tablets para expresar cómo han vivido dicha experiencia y acceder a contenidos específicos relacionados con saber más sobre sus nuevos amigos peludos.

¿La creatina mejora la respuesta inmunitaria contra los tumores?: “Es pronto para saberlo"

Imagen de un bote de creatina

Publicidad

Salud

Perros y realidad virtual en el tratamiento del cáncer infantil

Perros y realidad virtual para ayudar a los más pequeños a sobrellevar el cáncer

Imagen de un bote de creatina

¿La creatina mejora la respuesta inmunitaria contra los tumores?: “Es pronto para saberlo"

Cáncer de pulmón

Descubren por qué los dos principales tipos de cáncer de pulmón responden de forma diferente a los tratamientos

Dormir con el móvil en la cama
Tecnología

El aumento del uso de pantallas en verano deteriora la calidad del sueño

Paciente enfermo en la cama de un hospital
Córdoba

La historia de Luca, el adolescente con un trastorno neurológico que despertó del coma cantando

Mosquito portador del virus del Nilo
VIRUS DEL NILO

Andalucía suma un nuevo caso de virus del Nilo en Coria del Río que eleva a cinco los contagios esta temporada

Salud Pública mantiene la alerta en 15 municipios de la comunidad, la mayoría sevillanos. Las últimas zonas declaradas en riesgo son Bollullos de la Mitación, Fuengirola y Las Lagunas en Mijas tras detectar circulación del VNO en una trampa.

Imagen de archivo de una mujer bebiendo un vaso de agua
Síntomas silenciosos

La boca seca puede ser uno de los primeros síntomas de deshidratación

España vuelve a enfrentarse a un verano marcado por temperaturas extremas. Los especialistas recuerdan que existe un síntoma que suele pasar desapercibido y que puede aparecer antes que otros signos de deshidratación: la boca seca.

El dr. Francesc Moreso, jefe de sección de la Unitat de Trasplantament Renal del Hospital Universitari de la Vall d'Hebron

El Hospital Vall d'Hebrón realiza el primer trasplante de riñón entre dos personas con VIH en España

Dos nuevos positivos del virus del Nilo Occidental en La Puebla del Río (Sevilla)

Dos nuevos casos del virus del Nilo Occidental en La Puebla del Río (Sevilla)

Ensayos en un laboratorio

Crean un dispositivo que reproduce un corazón humano para probar fármacos

Publicidad