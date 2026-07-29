El aumento del uso de pantallas en verano deteriora la calidad del sueño

Con la llegada de las vacaciones del verano estamos más expuestos a un mayor incremento del uso de nuestras pantallas. Durante el día pero, en especial, por la noche, antes de irnos a dormir. Un gesto que afecta a la calidad de nuestro sueño.

Como advierte la doctora Susana Soler, especialista en Neurofisiología Clínica del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y responsable de la Unidad del Sueño, "durante el verano cambiamos nuestros hábitos, nuestras rutinas. Nos acostamos más tarde, usamos más el móvil y, también, incrementamos el consumo de contenido digital en la cama". Todo ello afecta a la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

“La luz de los dispositivos nuestro cerebro lo interpreta como si fuera luz solar y eso retrasa las señales de sueño. Además, el cerebro se mantiene en estado en alerta que se deriva del contenido digital, debido a esa estimulación emocional y cognitiva”, explica Susana.

Las consecuencias de dormir mal

Este incremento del uso de las pantallas afecta, en especial, a los adolescentes, ya que “presentan una mayor vulnerabilidad a la alteración del ciclo circadiano” y “se incrementa el riesgo de insomnio debido al uso de redes sociales o videojuegos”. Vemos jóvenes que invierten completamente el ciclo sueño-vigilia durante las vacaciones. Esto dificulta la vuelta a la rutina en septiembre y puede tener repercusiones emocionales y cognitivas", remarca la especialista en Neurofisiología.

Dormir mal varias semanas genera cansancio, pero también “afecta al sistema inmunológico, deteriora la memoria, la atención, el estado de ánimo e incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares”.

Lo mejor olvidarnos de nuestras pantallas, como recomienda la doctora Soler “como mínimo una hora antes de ir a dormir”. Y, como alternativa sumerginos en una buena lectura, “eso sí que el libro sea de papel”, detalla la doctora Soler.

“Porque desconectar digitalmente es tan importante como desconectar del trabajo", concluye la especialista.

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